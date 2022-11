Red Bull Racing gaat 'uiterst schokkende' beschuldigingen onderzoeken

Ian Parkes & Remy Ramjiawan

Zaterdag 5 november 2022 10:07 - Laatste update: 10:08

Christian Horner heeft bevestigd dat Red Bull Racing de beschuldigingen van de rivalen aan het adres van het team, niet zomaar naast zich neer gaat leggen. De teambaas wil weten wie er heeft gelekt in de budgetcap-zaak, want het heeft volgens hem voor flinke reputatieschade gezorgd.

Red Bull werd door de FIA Cost Cap Administration schuldig bevonden aan het overschrijden van de limiet, waardoor het team werd gestraft met een boete van zeven miljoen dollar en een bezuiniging van tien procent op het windtunnel- en CFD-programma voor het komende jaar. Het nieuws over de inbreuk kwam voor het eerst aan het licht tijdens het weekend van de Grand Prix van Singapore, tot verrassing van iedereen bij Red Bull, aangezien de bevindingen van de CCA nog niet openbaar waren gemaakt en de besprekingen met de instantie uiterst vertrouwelijk zijn.

Horner laat het er niet bij zitten

Er gingen geruchten rond, dat Red Bull de limiet met een aanzienlijk bedrag van zeven cijfers had overschreden, maar uiteindelijk ging het om een overtreding van minder dan twee miljoen dollar, waardoor het als een minor breach wordt gezien. Horner zei destijds dat Red Bull haar juridische opties overwoog met betrekking tot de claims van haar rivalen en zoekt nu uit hoe het de zaak kan gaan doorzetten. "De beschuldigingen in Singapore waren uiteraard zeer schokkend voor elk lid van ons team, onze partners en iedereen die bij Red Bull betrokken is", aldus Horner. "Elke vorm van lekken is enorm verontrustend, dus we verwachten dat er een follow-up komt", zo wil de teambaas precies weten, wie er heeft gelekt.

Horner zwijgt over Rao

Horner weigerde echter met een beschuldigende vinger te wijzen naar Shaila-Ann Rao, de interim secretaris-generaal van de FIA voor de autosport. Rao werkte eerder voor Mercedes als juridisch adviseur en had nauwe banden met Toto Wolff, voordat ze eerder dit jaar terugkeerde naar de FIA na een periode van tweeënhalf jaar, van 2016 tot 2018, als juridisch directeur van het bestuursorgaan. Het was Rao die Horner informeerde dat zijn team schuldig was bevonden aan het overschrijden van de limiet, slechts negentig minuten nadat Max Verstappen zijn tweede rijderstitel had gewonnen tijdens de Grand Prix van Japan. Gezien Rao's betrokkenheid, antwoordde Horner op de vraag of hij vond dat de procedure correct was verlopen: "Het is niet mijn positie om daarover te praten."