Russell betreurt kostbaar onderonsje met Hamilton

Remy Ramjiawan

Donderdag 3 november 2022 08:04 - Laatste update: 09:36

George Russell heeft toegegeven dat hij tijdens de Grand Prix van Mexico voorzichtig was in zijn benadering van bocht één, omdat Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton in de buurt was.

Het Britse duo startte als tweede en derde achter Max Verstappen van Red Bull Racing, waarbij Russell in de beste positie zat om de Nederlander aan te vallen. Maar Russell was terughoudend toen hij de buitenkant van de eerste bocht aanviel, en werd in plaats daarvan gedwongen tot een gevecht met Hamilton in de tweede en derde bocht, wat hem uiteindelijk nog meer pijn deed, toen hij in bocht vier verloor van Sergio Pérez.

Artikel gaat verder onder video

'Niet te agressief zijn'

"Ik wist dat ik Max aan de buitenkant niet zou kunnen inhalen", verklaart Russell. "Maar met Lewis aan de binnenkant, die natuurlijk mijn teamgenoot is, wilde ik niet te agressief zijn. Uiteindelijk kostte me dat twee posities. Als ik mijn positie had kunnen behouden, was ik waarschijnlijk tweede geworden. Het was interessant geweest om te zien hoe we hadden gepresteerd als we op de soft waren gestart en naar de medium waren gegaan, of zelfs als we de medium hadden verlengd en op het einde naar de soft waren gegaan", legt Russell uit over de strategische missers van Mercedes.

OOK INTERESSANT: Mercedes onthult hoe Latifi de strategie in Mexico beïnvloedde

Russell op zijn hoede door eerdere fouten

De 24-jarige Engelsman is een aantal keren in de fout gegaan in de eerste ronde en wilde daarom in Mexico voorzichtiger te werk gaan. "Normaal gesproken zou ik gewoon naar de overkant zijn gegaan en in bocht twee zou ik de coureur wijd hebben gereden. Zo werkt het spel soms", erkent hij. "Wat mij betreft waren de laatste drie races klote. Te veel incidenten, te veel fouten, en dat was waarschijnlijk een factor om het te voorzichtig aan te pakken. Er moet ergens een balans zijn", aldus de Mercedes-coureur.