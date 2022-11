Formule 1 bevestigt: Grand Prix van São Paulo gaat door, ondanks politieke onrust

Ian Parkes & Remy Ramjiawan

Woensdag 2 november 2022 19:37 - Laatste update: 20:06

De Formule 1 geeft aan dat de Grand Prix van São Paulo door zal gaan, ondanks de politieke onrust in Brazilië. De nationale verkiezing hebben plaatsgevonden en er zijn diverse demonstraties in het land.

Het Zuid-Amerikaanse land verkoos zondag in Luiz Inácio Lula da Silva met een krappe meerderheid een nieuwe president boven de zittende president Jair Bolsonaro. Als gevolg daarvan hebben er in veel gebieden van het land demonstraties en rellen plaatsgevonden, waarbij ook wegblokkades zijn opgeworpen, onder meer rond São Paulo.

Geen gevaar

Er was wat bezorgdheid over de Grand Prix die over anderhalve week in Brazilië moet gaan plaatsvinden, maar de Formule 1 heeft verzekerd dat het spektakel door zal gaan. GPFans heeft begrepen dat er voorafgaand aan elke race in São Paulo, veiligheidspersoneel aanwezig is om informatie te verschaffen over de situatie in de stad. Daarmee wil de organisatie eventuele problemen en ongeregeldheden tackelen. Hoewel er wat onrust is geweest, wordt aangenomen dat de Formule 1 zich comfortabel voelt met de verbeterde situatie van de afgelopen dagen en dat er geen gevaar is voor de race of het management van het evenement.