Lewis Hamilton werd afgelopen weekend tweede en zag zijn kans op een zege voor de zoveelste keer dit seizoen onschadelijk worden gemaakt door Max Verstappen. Toch zag de Brit ook een andere reden waarom zijn race niet verder kwam dan P2: George Russell.

Russell begon de race in Mexico vanaf P2, maar kende een dramatische start. Vrij snel waren zowel Hamilton als Pérez langs de Brit, waarna Russell voor een eenstopper ging. Russell kwam na die pitstop echter vrij snel gewoon weer achter Pérez terecht, en de mediums van de Mexicaan (Pérez begon op de soft band) bleken langer door te gaan dan verwacht. Daardoor kwam Russell (op de harde band) maar niet dichterbij, en moest hij uiteindelijk genoegen nemen met P4. Hamilton, die voor dezelfde strategie koos, had zijn eerste stint graag wat langer doorgetrokken.

Tijdens de persconferentie na afloop van de race in Mexico laat Hamilton weten dat hij graag langer door had willen gaan met zijn eerste stint. Hij werd echter teruggefloten door zijn eigen team, en de Brit denkt te weten waarom. "Ik bleef ze [zijn team] zeggen dat de band goed was. Sergio [Pérez] was al gestopt en ik ga ervan uit dat hij veel sneller was. Als we dan langer buiten waren gebleven, dan was ik achter Sergio op de baan gekomen en was alles voorbij geweest. Dat is denk ik de reden."

Hamilton had, zowel voor als na de pitstopfase, echter ook wat meer rekening gehouden op hulp van Russell. Russell kwam tijdens zijn tweede stint achter Pérez terecht, waardoor de Mexicaan op P3 kwam en Hamilton geen kant meer op kon. Hij had een Red Bull voor zich, maar nu ook achter zich waar hij rekening mee moest houden. Russell kwam niet in de buurt van Pérez en zou uiteindelijk naar binnen komen om de snelste ronde nog te pakken. Het ging volgens de zevenvoudig wereldkampioen aan het begin van de race echter al fout, want Russell viel vrij snel terug tot achter Hamilton en Pérez. Daardoor had Mercedes geen numeriek voordeel meer voorin en reed Hamilton in zijn eentje tegen Verstappen. Volgens Hamilton een beslissend moment in de race. "Helaas werd mijn teamgenoot ingehaald door Sergio waardoor ik in een sandwich zat van de Red Bulls. Het is strategisch heel erg moeilijk als je er niet met beide wagens zit. Ik denk dat het feit dat Sergio mij in kon halen, de strategie zeker heeft belemmerd."