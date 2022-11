Jeen Grievink

Maandag 31 oktober 2022 15:03 - Laatste update: 15:05

Lewis Hamilton leek een goede kans te kunnen maken op de overwinning voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico, maar de Brit kon eenmaal in de wedstrijd nimmer een serieuze vuist maken richting Max Verstappen. Na afloop verklaarde hij bij de persconferentie waar het echte probleem zat.

Met een tweede en derde startpositie, had Mercedes uitstekende kaarten in handen om het Red Bull serieus lastig te maken op het Autódromo Hermanos Rodríguez. In het eerste gedeelte van de wedstrijd bleef Hamilton ook nog wel redelijk in het spoor van leider Verstappen, maar toen hij eenmaal wisselde naar de harde band, was het gedaan met de spanning. Niet alleen de bandenkeuzes zorgden er voor dat Mercedes het moeilijk had, want Hamilton stelde na afloop op de persconferentie ook dat hij het "absoluut verrassend" vond hoe Verstappen zijn softband zo lang in leven kon houden gedurende de eerste stint.

Artikel gaat verder onder video

Het verschil in banden was hét probleem

Hamilton begon de race op de medium band, terwijl Verstappen de zachtste variant onder zijn RB18 had laten monteren. Het bleek voor laatstgenoemde de juiste keuze, want Verstappen kon zijn eerste stint behoorlijk lang doortrekken. Hierdoor werd een éénstopper een realistische mogelijkheid en kon hij tijdens zijn pitstop wisselen naar de medium band, om vervolgens de race uit te rijden. Hamilton had dit vooraf niet verwacht en onthult dat de banden hem de das om hebben gedaan. "Ik denk aan het begin dat het verschil in banden het probleem was", zo sprak hij na afloop op de persconferentie, waar GPFans bij aanwezig was.

OOK INTERESSANT: Verstappen pakt nóg een bijzonder record af: Hamilton niet langer de nummer één

Hamilton verrast door Verstappen op zachte band

Hamilton werd echter ook verrast door de lange eerste stint van Verstappen, zo zegt hij. "De zachte band is van nature heel iets sneller in de beginfase, maar het was absoluut verrassend om te zien hoe constant hij (Verstappen, red.) ze wist te houden. In de eerste fase denk ik ook dat hij absoluut aan het managen was. Ik kan je verzekeren dat zij (Red Bull, red.) de overhand hadden", aldus Hamilton.