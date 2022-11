Jeen Grievink

Maandag 31 oktober 2022 14:12 - Laatste update: 14:15

Max Verstappen pakte tijdens de Grand Prix van Mexico al het record van meeste overwinningen tijdens een Formule 1-seizoen, maar heeft op hetzelfde moment nóg een bijzonder record gebroken. De Nederlander heeft nu de meeste punten ooit gescoord tijdens een seizoen in de koningsklasse.

Er lijkt dit seizoen geen maat te staan op Verstappen. De Limburger verkeert in de vorm van zijn leven en wordt geholpen door een uitstekende auto van Red Bull Racing. In Japan stelde Verstappen al zijn tweede wereldtitel veilig en in Mexico brak hij twee unieke records. Voorafgaand aan het raceweekend in Noord-Amerika ging het vooral over het record van meeste overwinningen tijdens één seizoen dat hij zou kunnen breken, maar Verstappen heeft ook nog een andere bijzondere mijlpaal op zijn naam gezet. Hij heeft hiermee Lewis Hamilton van de troon gestoten.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen pakt meeste punten ooit tijdens F1-seizoen

Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Mexico ook het record van meeste punten ooit gescoord tijdens één Formule 1-seizoen in handen. De Nederlander mocht door zijn overwinning op het Autódromo Hermanos Rodríguez wederom 25 punten laten bijschrijven en dat brengt hem dit seizoen - met nog twee races te gaan - al op 416 behaalde WK-punten. Het oude record was in handen van Hamilton, die tijdens het seizoen van 2019 maar liefst 413 punten wist te verzamelen. Hij behaalde dit aantal in 21 races. Verstappen wist met één wedstrijd minder dit record al te verbreken in Mexico. Omdat het seizoen van 2022 nog twee races kent (Brazilië en Abu Dhabi), kan hij zijn nieuwbakken record direct verder aanscherpen.

OOK INTERESSANT: Verstappen houdt Hamilton van zich af en zegeviert tijdens Grand Prix van Mexico

Wie staan er nog meer in de top 10?

Hamilton is nu teruggezakt naar de tweede plaats, maar heeft ook de derde, zevende, negende én tiende positie in handen. In 2018 verzamelde hij 408 punten, waarmee hij vlak achter zijn persoonlijke record van 2019 zit. Verstappen staat overigens ook nóg een keer in de top tien, op de vijfde plaats. In 2021 verzamelde hij 395,5 punten. Sebastian Vettel staat ook twee keer in de lijst. In 2013 reed hij 19 races en wist hij 397 punten te verzamelen, waardoor hij op de vierde stek staat. De Duitser staat ook op de zesde plaats met de 392 punten die hij bij elkaar sprokkelde tijdens het seizoen van 2011.

OOK INTERESSANT: Verstappen wint en pakt record in Mexico: "De start hielp voor de rest van de race"