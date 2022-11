Dit is de stand in het constructeurskampioenschap na de Grand Prix van Mexico

Brian Van Hinthum

Zondag 30 oktober 2022 23:46

Het constructeurskampioenschap werd in Austin natuurlijk al beslist door Red Bull Racing, maar daaronder worden nog de nodige gevechten beleefd. Zo wist McLaren met de race in Mexico het gat naar Alpine te verkleinen en zal ook Mercedes zelfs weer hoop hebben gekregen in de strijd om de tweede plek.

De angel in het constructeurskampioenschap is er wat betreft de eerste plek natuurlijk uit sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten, waarbij Red Bull de eindoverwinning wist veilig te stellen. Daarachter is het verder nog wél spannend om sommige plekken. Iedere plek hoger in het wereldkampioenschap levert natuurlijk meer geld op voor de teams en dus is het de renstallen alles aan gelegen om plekken te stijgen richting het einde van het seizoen. Het team van Mercedes deed natuurlijk goede zaken met een tweede en vierde stek, maar ook McLaren sloeg met twee plekken in de top tien en de uitvallende Fernando Alonso een goede slag ten opzichte van het team van Alpine.

Stand constructeurskampioenschap

1. Red Bull Racing: 696 punten

2. Ferrari: 487 punten

3. Mercedes: 447 punten

4. Alpine: 153 punten

5. McLaren: 146 punten

6. Alfa Romeo: 53 punten

7. Aston Martin: 49 punten

8. Haas: 36 punten

9. AlphaTauri: 35 punten

10. Williams: 8 punten