Haas, Godzilla @ X TGR Haas F1 Team

Haas onthult Godzilla-livery voor GP van Japan | F1 Shorts

Haas, Godzilla @ X TGR Haas F1 Team — Foto: © X @ TGR Haas F1 Team
44 reacties

Haas onthult Godzilla-livery voor GP van Japan | F1 Shorts

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

1u geleden

08:55

Haas onthult Godzilla-livery voor GP van Japan

Voor het Amerikaanse team van Haas is er dit weekend toch sprake van een gedeeltelijke thuisrace. Toyota is namelijk sinds enkele jaren partner van het team, en daarom pakt de renstal tijdens het weekend in Suzuka flink uit. Zo is er aan de achterkant van de wagen een print toegevoegd, terwijl de vertrouwde witte, zwarte en rode accenten nog altijd aanwezig zijn.

19u geleden

15:16

Aston Martin houdt Alonso langs de kant in eerste vrije training Japan | F1 Shorts

Het Formule 1-team van Aston Martin heeft zojuist bekend gemaakt dat Fernando Alonso de eerste vrije training van het raceweekend in Japan over zal slaan. De Britse formatie heeft er namelijk voor gekozen om Jak Crawford achter het stuurt te zetten. Crawford is de derde coureur van Aston Martin en krijgt volgens het team op deze manier de kans om meer ervaring op te doen met het Formule 1-materiaal: "Daarnaast voldoen we hiermee aan één van de verplichte rookiesessies van dit seizoen", zo leest het. Formule 1-teams zijn het verplicht om tijdens een seizoen twee keer per auto een rookie een vrije training te laten verrijden, om de jongelingen ervaring op te laten doen. 

20 Mar

10:41

Verstappen test vandaag op de Nürburgring Nordschleife voor NLS2

Max Verstappen zal morgen deelnemen aan de 58. ADAC Barbarossapreis, de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Op de vrijdag vóór de NLS wordt er altijd een testdag gehouden op het beruchte circuit en ook daar is de viervoudig wereldkampioen bij aanwezig. Hij is zojuist de baan op gegaan met de nummer-3-Mercedes-AMG van Verstappen Racing, die gerund wordt door Winward Racing.

18 Mar

16:08

Nürburgring-organisatie maakt entry list voor NLS2 bekend met Verstappen

De Nürburgring Langstrecken-Serie maakt zich op voor de tweede ronde van het seizoen 2026, de 58. ADAC Barbarossapreis. De eerste ronde van vorige week werd afgelast vanwege sneeuw en lage temperaturen. Een bekende naam op de entry list voor aankomende zaterdag is natuurlijk Max Verstappen. Hij zal de door Winward Racing gerunde bolide van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing delen met Jules Gounon en Dani Juncadella. In totaal zullen 136 wagens meedoen, waarvan 26 in de SP 9-klasse voor GT3-auto's. De volledige entry list is hier te vinden.

18 Mar

10:56

Hamilton ontvangt bijzonder cadeau van LEGO: "Dit had ik nooit geloofd"

Lewis Hamilton heeft een bijzonder cadeau ontvangen: een replica van zijn helm, gemaakt met LEGO. Het exemplaar bestaat uit maar liefst 3500 stukjes en heeft veertig uur gekost om in elkaar te zetten. De helm maakt duidelijk indruk op Hamilton, die vertelt dat zijn jongere zelf nooit had geloofd dat dit mogelijk was geweest. 

17 Mar

18:29

Antonelli let goed op eerste winnaarsbeker

Kimi Antonelli won afgelopen weekend natuurlijk zijn eerste Grand Prix uit zijn jonge carrière en kreeg dus ook zijn eerste winnaarsbeker gepresenteerd. Loslaten van die trofee, dat wil de Italiaan echter nog even niet.

16 Mar

15:17

Wolff 'herenigt Mercedes': Bottas en Hamilton vliegen met teambaas mee

Voormalig Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kozen er zondag voor om Toto Wolff terug te vliegen naar Europa. George Russell zat tussen het duo, maar overwinnaar Kimi Antonelli kreeg een andere lift richting Europa. De jongeling ontbreekt dan ook op de foto.

09 Mar

18:16

Red Bull toont GT3-Mercedes van Verstappen voor Nordschleife

Het hoge woord is eruit: Max Verstappen gaat dit jaar echt deelnemen aan de iconische 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander zal dat doen in een Mercedes met een Red Bull-livery. Het Oostenrijkse team heeft de wagen dan ook groots onthuld.

08 Mar

17:49

Russell viert eerste overwinning op socials

De Grand Prix van Australië werd door George Russell gewonnen na een uitstekende race met zijn dominante Mercedes. Na afloop van de festiviteiten klom hij op zijn socials in de pen om de overwinning te vieren.

07 Mar

14:49

Zo zag het gevecht om pole position tussen Russell en Antonelli eruit

Het duo van Mercedes start de Grand Prix van Australië vanaf de eerste startrij. George Russell was de snelste en Kimi Antonelli vertrekt daarachter. Formula1.com heeft het zogeheten 'ghost car'-gevecht naast elkaar gezet, waardoor te zien is waar Antonelli uiteindelijk tijd verliest op de snelste van zaterdag.

07 Mar

02:06

Formule 3-race in Australië eindigt met rode vlaggen na zware crash

De zaterdag van de Grand Prix van Australië begon met de sprintrace van de FIA Formule 3. Halverwege werd de wedstrijd gestopt door middel van de rode vlaggen en niet meer hervat. Prema-teamgenoten Louis Sharp en James Wharton kwamen elkaar tegen in bocht 5 en gingen op hoge snelheid de Tecpro-muur in. Beiden konden gelukkig ongedeerd uitstappen. Bruno del Pino werd als winnaar van de F3-sprintrace in Melbourne uitgeroepen. Enzo Deligny maakte er een één-twee van voor Van Amersfoort Racing.

UPDATE 2:35 uur: Vanwege schade aan de Tecpro-muur, is de start van de derde Formule 1-training met tenminste een kwartier verlaat.

03 Mar

12:17

Webber pakt punten bij debuut tijdens thuisrace in Melbourne

De start van het seizoen staat dit weekend op het programma in Melbourne. In de loop van de jaren hebben we diverse verrassingen gezien tijdens de Grand Prix van Australië en dat was in 2002 niet anders.

27 Feb

17:51

Mario Andretti toch aanwezig bij Cadillac

Het team van Cadillac heeft besloten om Mario Andretti, de man die zich de afgelopen jaren zó hard inzette om een elfde Formule 1-team op de grid te krijgen, te eren door het chassis van de nieuwe wagen naar hem te vernoemen. Een prachtige actie.

26 Feb

17:48

Verstappen meldt zich in Milton Keynes bij seizoensstart Red Bull

Volgende week zondag gaat het spektakel dan eindelijk van start in Melbourne. Voor Max Verstappen stond vandaag echter nog in het teken van de seizoensstart, maar dan op het hoofdkantoor van Red Bull Racing in Milton Keynes.

23 Feb

12:26

F1 onthult teaser voor 2026 seizoen

Het nieuwe seizoen gaat over iets minder dan twee weken van start in Melbourne. Hoewel er tijdens de testdagen nog een heleboel problemen zijn opgedoken, laat de start van het spektakel niet op zich wachten. De FOM heeft daarom een nieuwe teaser gedeeld om de fans alvast op te warmen.

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan

De Vries helpt McLaren in nieuw Formule 1-tijdperk: "We werken nauw samen"

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

Charoudin hoopt dat Hamilton Verstappen volgt: "Meer van die superpiloten"

Antonelli reageert op aankondiging als Räikkönen: "Ik was in de war"

Verstappen bestempeld als 'zwakste schakel', 'FIA weigert regelwijzigingen' | GPFans Recap

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

Misha Charoudin wil aparte klasse voor Verstappen en F1-coureurs op de Nurburgring l GPFans News

Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace

