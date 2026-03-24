Het Formule 1-team van Aston Martin heeft zojuist bekend gemaakt dat Fernando Alonso de eerste vrije training van het raceweekend in Japan over zal slaan. De Britse formatie heeft er namelijk voor gekozen om Jak Crawford achter het stuurt te zetten. Crawford is de derde coureur van Aston Martin en krijgt volgens het team op deze manier de kans om meer ervaring op te doen met het Formule 1-materiaal: "Daarnaast voldoen we hiermee aan één van de verplichte rookiesessies van dit seizoen", zo leest het. Formule 1-teams zijn het verplicht om tijdens een seizoen twee keer per auto een rookie een vrije training te laten verrijden, om de jongelingen ervaring op te laten doen.