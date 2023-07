Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft in gesprek met Formula1.com onthult dat Daniel Ricciardo bij AlphaTauri gaat laten zien dat hij het zitje bij Red Bull Racing verdient in 2025. Het contract van Sergio Pérez verloopt aan het einde van 2024 en de Australiër zou de pijlen op dat zitje hebben gericht.

De teambaas van de formatie uit Milton Keynes was onder de indruk van Ricciardo tijdens de bandentest op Silverstone. Hoewel de Australiër al sinds eind vorig jaar niet meer in een Formule 1-auto had gezeten, was hij op het Britse circuit binnen enkele ronden op niveau. "Rekening houdend met het feit dat hij zeven maanden niet in deze auto had gereden, had hij binnen zijn derde of vierde ronde een tijd neergezet die minder dan een seconde was van wat onze coureurs haalden", vertelt Horner. Niet veel later werd bekend dat Nyck de Vries bij het zusterteam moest plaatsmaken voor de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

Pijlen op Red Bull in 2025

Aankomend weekend in Hongarije zal Ricciardo zijn eerste competitieve meters maken bij AlphaTauri, maar alles is erop gericht om in 2025 terug te keren naar Red Bull. "Hij wil absoluut meedingen naar dat Red Bull-zitje in 2025. Dat is zijn gouden doelstelling. En door naar AlphaTauri te gaan, denk ik dat hij dat ziet als de beste manier om zijn zaak voor 2025 te bepleiten."

Ricciardo achter de hand hebben

Op dit moment wordt Ricciardo uitgeleend aan AlphaTauri, maar voor volgend jaar is er nog niets geregeld. "Op dit moment is er alleen iets geregeld tot het einde van het seizoen. Dus er zijn geen gedachten of verwachtingen verder dan dat. We hebben hem uitgeleend aan AlphaTauri tot het einde van het jaar", gaat Horner verder. Voorlopig is de teambaas van Red Bull nog tevreden over het rijdersduo, maar mocht hij de druk willen opvoeren, dan is Ricciardo nog altijd een goede optie: "Uiteraard zullen Max [Verstappen] en Checo volgend jaar weer onze coureurs zijn. Maar het is altijd goed om talent achter de hand te hebben."