Ricciardo legt uit wat Red Bull Racing van hem verwacht bij AlphaTauri

Remy Ramjiawan

Maandag 17 juli 2023 19:46 - Laatste update: 19:48

Daniel Ricciardo zal aankomend weekend aan zijn tweede leven in de Formule 1 beginnen bij AlphaTauri. De Australier neemt het plekje van Nyck de Vries in en legt bij Formula1 uit wat Red Bull Racing van hem verwacht.

Na de teleurstellende periode bij McLaren was Ricciardo van plan om het 2023-seizoen over te slaan, om zichzelf op die manier weer op te laden. Toch kwam het zitje van De Vries voorbij en daar kon de achtvoudig racewinnaar geen 'nee' tegen zeggen. Normaliter worden coureurs van AlphaTauri ook echt ondergebracht bij het team, maar Red Bull Racing liet in haar verklaring duidelijk weten dat het hier om een uitleenbeurt gaat.

Artikel gaat verder onder video

Geen druk

Op vraag wat Red Bull Racing nu precies van de Australiër verwacht, knipoogt Ricciardo: "Wees gewoon een legende!" Over de echte doelstelling zegt hij: "Ze verwachten resultaten, prestaties, maar totdat ik in de auto stap, is het moeilijk om te definiëren wat dat is. Is het een P8, een P14? Ik denk niet dat er druk is. Tot de zomerstop zijn er natuurlijk twee races en dan de zomerstop." De Australiër wil eerst de auto onder de knie krijgen. "Ik denk niet dat er zoiets is van: 'je moet dit doen voor het augustus is'. Ik verwacht ook niet dat ik langzaam van start ga. Ik wil met beide benen op de grond staan en proberen te gebruiken wat ik in deze vrije tijd heb geleerd", legt hij uit.

Omhoog opwerken

Toch is het een publiek geheim dat Ricciardo hoogstwaarschijnlijk mikt op het zitje van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. 'Danny Ric' trekt dan ook de vergelijking met zijn beginjaren bij Red Bull. "Het voelt een beetje als toen ik me opwerkte in de Red Bull-familie. Het was zo, als je resultaten boekt, blijven we je pushen, dus dat is echt de mentaliteit. Ik weet dat het moeilijk is geweest (voor AlphaTauri) om dit jaar in de punten te eindigen, een top tien te halen, dus om deze auto te pushen en te proberen om in de top tien te eindigen, ik denk dat dat iedereen tevreden en enthousiast zou maken", aldus Ricciardo.