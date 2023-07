Remy Ramjiawan

Als het aan Daniel Ricciardo ligt, dan volgt de Formule 1 het advies van Max Verstappen op om niet te veel races aan de kalender toe te voegen. De Nederlander heeft zich al een aantal keren uitgesproken tegen de alsmaar groeiende racekalender en Ricciardo kan zich wel vinden in die kritiek.

De Formule 1 is in 2023 populairder dan ooit en dat is te merken aan het aantal landen dat zichzelf heeft opgegooid om een Grand Prix te organiseren. Dit jaar moesten er 23 races worden verreden, maar dat is teruggebracht naar 22, door het wegvallen van de wedstrijd in Imola. Onlangs is ook de kalender van volgend jaar gepresenteerd en die telt maar liefst 24 races en dat is volgens sommigen wel het maximum.

Mentale gezondheid

In gesprek met Total-Motorsport legt Ricciardo uit dat hij in zijn periode bij McLaren, dicht tegen een burn-out aan zat. "Het is moeilijk, want we houden van de mentale uitdagingen van de competitie. Maar je kunt op een gegeven moment niet week in week uit op je donder krijgen", zo wijst hij naar zijn periode bij McLaren. De mentale gezondheid moet volgens de goedlachse Australiër niet worden vergeten.

'Schema moet plezier niet wegnemen'

Er wordt over Formule 1-coureurs vaak gezegd dat ze het beste baantje ter wereld hebben en daar ook flink voor worden betaald. Toch mag dat volgens Ricciardo geen rol spelen en wordt daarmee de slijtage onderschat. "Het eist zijn tol. Het is interessant om dat van Max te horen, want dit is iemand in de top van de sport. [Als] hij al zegt dat [hij] moe of opgebrand is. Uiteindelijk zijn we gaan racen omdat we ervan houden en ervan genieten en als het schema het pure plezier wegneemt, dan is dat een risico."