Remy Ramjiawan

Zondag 16 juli 2023 20:41 - Laatste update: 20:42

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vindt dat er te makkelijk over de prestaties van Max Verstappen wordt heen gekeken, door te stellen dat de Formule 1 vandaag de dag saai is.

De 25-jarige Limburger is bezig met een enorm sterk seizoen waarin hij acht van de tien races inmiddels wist te winnen. De RB19 is een enorm sterk wapen, maar in de handen van Verstappen bijna onverslaanbaar. Teamgenoot Sergio Pérez kon aan het begin van het jaar nog mee, maar haakte na de race in Miami af voor de titelstrijd. Vettel heeft zijn eigen periode van dominantie gekend en kan zich dus prima inleven in de situatie van de Nederlander.

'Max de credits geven'

De Duitser was zondag aanwezig op het Goodwood Festival of Speed. Daar mocht hij in de kampioenschapsbolide van Nigel Mansell rondrijden. Ook verzorgde hij een demorun in de McLaren van Ayrton Senna uit 1993. Na afloop van het festival vertelt hij bij Motorsport.com. "Je moet Max de credits geven, want hij doet het geweldig. Hij is een ongelofelijk talent en maakt geen fouten. Sergio is geen slechte coureur, maar je ziet hoe snel dingen fout kunnen gaan."

'Meer voor nodig dan rondetijden'

Er is inmiddels veel gesproken over de dominantie van Red Bull Racing en dan met name Verstappen. Voor 'Seb' is dat loon naar werken: "Als je altijd vooraan rijdt omdat je het goed doet, zegt men misschien dat het saai en makkelijk is. Maar er is veel meer voor nodig dan alleen de rondetijd. Ik weet zeker dat Lewis [Hamilton] het met me eens is dat het in de jaren dat hij won ook geen walk in the park was. Dat geldt ook voor mij, Michael Schumacher, Mika Häkkinen en alle anderen die hun tijdperk hebben gehad. Het is waarschijnlijk het moment dat je op je best bent en geniet van het werk met het team."