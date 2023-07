Brown denkt dat zegereeks Verstappen eindig is: "Iemand gaat hem dit seizoen kloppen"

Jordy Stuivenberg

Zondag 16 juli 2023 16:40

McLaren was in Silverstone de grootste uitdager van Max Verstappen, maar de Nederlander verslaan lukte nog niet. Teambaas Zak Brown is ervan overtuigd dat Verstappen dit jaar niet ongeslagen blijft, de vraag is alleen wie die felbegeerde zege gaat pakken.

Het ene weekend is Aston Martin sterk, dan doet Ferrari opeens weer mee of is Mercedes de concurrentie te snel af. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië was McLaren het snelste team achter Verstappen in de Red Bull, maar de race in Hongarije zal moeten uitwijzen of hun ontwikkelingsslag groot genoeg is geweest om de eerder genoemde teams te overklassen.

Brown was aanwezig bij het Goodwood Festival of Speed en werd daar door Sky Sports gevraagd hoe hij naar de huidige situatie in de Formule 1 kijkt, omdat niemand ook maar in de buurt van Verstappen lijkt te kunnen komen. "Als je buiten Max rekent, zijn de races echt ontzettend close. Zelfs Pérez rijdt in het middenveld. Het is een geweldige tijd voor de F1. Het ene weekend doet een team mee voor P2 en een race later hebben ze moeite uit Q1 te komen."

Brown is dan ook allerminst negatief over de races die hij de afgelopen tijd gezien heeft. "Dit is de competitie waar we naar zoeken. En iemand gaat Max pakken dit jaar. Hopelijk zijn wij dat, maar het kunnen verschillende rijders zijn. Hij doet het ongelofelijk goed. het is geweldig om een kampioen aan het werk te zien op zijn top. Maar nogmaals: als je voorbij Max kijkt, zijn de verschillen klein."