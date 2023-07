Remy Ramjiawan

Zaterdag 15 juli 2023 10:01 - Laatste update: 11:01

Het Goodwood Festival of Speed houdt op zaterdag de deuren dicht vanwege heftig weer dat onderweg is. Het festival vindt plaats van 13 tot en met 16 juli, maar zal voor het eerst in 30 jaar de deuren dicht houden vanwege de weersomstandigheden.

Het festival is sinds jaar en dag het jaarlijkse feestje van de autoliefhebber. Diverse bolides laten zich namelijk tijdens het festival zien. Of het nu gaat om oude Formule 1-auto's of andere bijzondere voertuigen, het is allemaal te zien tijdens het Goodwood Festival of Speed. Toch moet ook de organisatie de veiligheid van de fans waarborgen en dus blijft het spektakel op zaterdag uit.

Windvlagen

Vrijdagavond werd de knoop doorgehakt door de organisatie. "Tot onze grote spijt gaat het Festival of Speed morgen niet door. De veiligheid op het terrein heeft onze hoogste prioriteit en de voorspelde harde wind zal een ernstig risico vormen voor de verschillende tijdelijke structuren op het terrein", zo heeft de organisatie eigenlijk geen keuze. Op zondag vindt de laatste dag van het evenement plaats en die komt volgens de organisatie niet in gevaar. Het festival viert dit weekend haar dertigjarige bestaan en de teleurstelling overheerst dan ook. "Iedereen op Goodwood is teleurgesteld dat het evenement zaterdag voor het eerst in de dertigjarige geschiedenis niet doorgaat", zo laat de organisatie doorschemeren.