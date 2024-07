Max Verstappen is achter het stuur gekropen van de Red Bull RB16B, de F1-auto waarmee hij zijn eerste wereldkampioenschap veroverde in 2021. Dat deed de Nederlander vandaag tijdens het Goodwood Festival of Speed.

Verstappen maakte zijn autosportdebuut in het Europese Formule 3 in 2014 na vele successen in het karten. Hij maakte als zestienjarig jochie zo'n goede indruk, al helemaal toen hij zes races op rij won op Spa-Francorchamps en de Norisring, dat hij mocht tekenen bij Red Bull en in 2015 kwam hij al uit in de Formule 1 voor Toro Rosso. Met vier races achter de rug in 2016 ruilde hij van stoeltje met Daniil Kvyat en de Limburger won direct zijn eerste Grand Prix met Red Bull in Spanje. Seizoen na seizoen won Verstappen steeds twee à drie races per jaar. Toen 2021 aanbrak was het duidelijk: hij kon Lewis Hamilton gaan aanvallen voor de wereldtitel.

Twintigjarig bestaan Red Bull

Het was een enorm felle strijd tussen Verstappen en Hamilton, en uiteindelijk kwam het aan op een controversiële laatste ronde in de Grand Prix van Abu Dhabi, waarbij de Red Bull op nieuwe, zachte banden voorbij de Mercedes wist te gaan. Waar in 2021 de twee rivalen met hetzelfde puntenaantal de laatste race van het seizoen ingingen, maakte Verstappen relatief comfortabele seizoenen mee in 2022 en 2023. Hij domineerde op jacht naar niet alleen zijn tweede, maar ook zijn derde kampioenschap in de Formule 1.

Op het Goodwood Festival of Speed wordt dit weekend onder andere het twintigjarig bestaan van Red Bull Racing gevierd. De door Adrian Newey ontworpen RB17-hypercar werd op vrijdag onthuld, maar vandaag waren de ogen gericht op Verstappen die met de RB16B op de hillclimb schitterde.

