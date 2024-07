Max Verstappen is dit weekend aanwezig op het Goodwood Festival of Speed en daar werd hij geïnterviewd door Karun Chandhok, die hem vroeg wat zijn favoriete Red Bull-auto was. Verstappen kwam echter niet met één, maar met drie verschillende auto's op de proppen. Alle drie de bolides hebben iets emotioneels losgemaakt bij Verstappen, zo onthult hij.

Voor het oog van duizenden racefans kreeg Verstappen van Chandhok de vraag welke Formule 1-auto van Red Bull Racing zijn favoriet was. "Ik heb drie favoriete auto's, ik kan niet kiezen", zo begint de Nederlander lachend. "De eerste is de RB12, want ik denk dat dat een fantastische auto was om te rijden, ik heb er ook mijn eerste overwinning mee behaald. Hij was wel een beetje langzaam op de rechte stukken, maar dat lag niet aan de auto", zo deelt Verstappen nog een sneer uit aan Renault, dat destijds de Red Bull-auto's van motoren voorzag. Christian Horner, die ook aanwezig was op het festival, kon de opmerking wel waarderen en schoot in de lach.

RB19 meest succesvolle auto ooit voor Verstappen

"Dan heb je nog de RB16B [de auto van 2021, red.], waarmee ik mijn eerste kampioenschap won, iets dat toch altijd een beetje emotioneel is", zo gaat Verstappen verder. "En het was ook gewoon een geweldige auto om in te rijden. En tot slot kies ik voor de RB19 [auto van vorig jaar, red.], wat waarschijnlijk mijn succesvolste auto - al dan niet ooit - is. Dat blijft altijd een emotionele, zeker weten."

