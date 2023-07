Redactie

Donderdag 13 juli 2023 19:15

De Formule 1 strijkt volgende week neer in Boedapest, waar op zondag 23 juli de Grand Prix van Hongarije wordt verreden. Vooralsnog lijken we af te stevenen op een grotendeels droog weekend.

De Grand Prix van Hongarije wordt verreden op de Hungaroring, een relatief korte baan die de coureurs in totaal over 4,381 kilometer asfalt voert. Het circuit kent in totaal veertien bochten en twee DRS-zones. Het baanrecord staat op naam van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur ging in 2020 in 1.16,627 de ring rond. De eerste Grand Prix hier werd verreden in 1986 en werd gewonnen door Nelson Piquet. De race wordt verreden over 70 ronden, waarmee een totale afstand van 306,63 kilometer wordt afgelegd.

Het wordt de eerste Grand Prix sinds eind 2022 voor Daniel Ricciardo. De Australiër neemt het stoeltje van Nyck de Vries bij AlphaTauri per direct over, zo werd eerder deze week bekendgemaakt. Red Bull-topman Helmut Marko vertelde dat de snelheid bij De Vries simpelweg niet daar was, en geeft daarom een herkansing aan de coureur die halverwege het seizoen van 2022 te horen kreeg dat hij zijn stoeltje bij McLaren zou gaan verliezen.

Weerbericht Grand Prix van Hongarije

Een blik op de huidige weersvoorspellingen laat zien dat we een grotendeels droog weekend tegemoet gaan. Op vrijdag wordt er wat neerslag verwacht, maar op zaterdag en zondag blijft het vooralsnog droog. De temperatuur ligt het hele weekend tussen de 16 en 28 graden Celsius, wat betekent dat het goed vertoeven wordt voor alle Verstappen-fans die komende week de tocht naar Hongarije inzetten.