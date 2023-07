Jan Bolscher

Vrijdag 14 juli 2023 07:58

Christian Horner vermoedt dat Max Verstappen niet het type is dat snel tegen een burn-out aan zal lopen, maar volgens de Red Bull Racing-teambaas zal de Nederlander ook niet meer in de Formule 1-races "op de leeftijd van Brad Pitt."

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 en kent sindsdien een zeer succesvolle loopbaan. Voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona in 2016 werd de destijds 18-jarige coureur gepromoveerd naar Red Bull Racing, waar hij zijn eerste race direct wist te winnen. Zeven jaar laten heeft Verstappen twee wereldkampioenschappen, 43 overwinningen en 27 pole positions achter zijn naam staan. De Limburger verbreekt record na record en lijkt hard op weg één van de grootsten ooit te worden, mits hij die ambitie zelf ook heeft.

Kritische toekomstblik

De Red Bull Racing-coureur heeft momenteel een contract tot en met eind 2028 en hij maakt er geen geheim van nog niet te weten of hij daarna nog wel verder wil in de Formule 1. De toekomst van Verstappen hangt van verschillende factoren af. Zo heeft hij zich meerdere keren kritisch uitgelaten over de nieuwe reglementen die in 2026 worden geïntroduceerd en de kant die het opgaat met de ontwikkeling van de auto's. Horner denkt echter niet dat Verstappen ooit zal stoppen omdat hij het niet mere aan kan of simpelweg niet meer leuk vindt.

Burn-out

Op de vraag of Verstappen het type is dat kans maakt om tegen een burn-out aan te lopen, klinkt het tegenover onder andere GPFans: "Ik denk niet een burn-out... Hij is een relaxed karakter en geniet van het racen, maar ik denk niet dat hij nog in de Formule 1 racet op de leeftijd van Brad Pitt", doelt hij op de 59-jarige acteur die momenteel bezig is met een film over de koningsklasse.

Horner vervolgt: "Je zag vandaag [de Grand Prix van Silverstone] dat hij van het racen tegen Lando [Norris] genoot, er was wederzijds respect. Hij is een racer. De coureurs [ongeveer de halve grid] waren zaterdag bij mij thuis te gast voor een barbecue, en Max begint direct te praten over momenten op de baan en zelfs wat er in de Formule 3 of het karten is gebeurd. Je ziet zijn ogen glinsteren."