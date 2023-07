Lars Leeftink

Woensdag 12 juli 2023 18:45 - Laatste update: 18:47

Red Bull Racing heeft de twee liveries bekendgemaakt die kans maken om de speciale livery te zijn voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin na de zomerstop. Het is nu aan de fans om te kiezen.

Eerder dit seizoen deed Red Bull Racing ook al zoiets voor de Grand Prix van Miami en later dit jaar zal het ook in Las Vegas met een livery rijden die ontworpen is door fans. Het is onderdeel van de 'Make Your Mark'-actie van Red Bull. De livery in Miami viel goed bij veel mensen, en ook de twee liveries die nu door Red Bull Racing zelf zijn gekozen uit de tal van opgestuurde liveries lijken op complimenten te kunnen rekenen van de fans.

De twee liveries

De eerste livery heeft nog wel iets van dat wat de liverie van Red Bull zo herkenbaar maakt, maar heeft tegelijk ook veel wijzigingen. Zo zijn er zeker aan de zijkanten veel verschillende kleuren en patronen te zien. Bij de tweede livery is het allemaal een stuk rustiger en vallen vooral de sterren op, die natuurlijk kenmerkend zijn voor de nationale vlag van de Verenigde Staten. Welke livery zou jij kiezen? Laat het weten in de comments.