Nadat het seizoen 2022 al een dominant seizoen was voor Max Verstappen en Red Bull Racing, wordt er in 2023 nog een schepje bovenop gedaan. Toch lijken op de achtergrond de nieuwe reglementen van de FIA wel te werken. Daar waar het gevecht om P1 tijdens de race en in beide kampioenschappen niet spannend is, is het daarachter echter bijzonder vermakelijk om naar te kijken en groeien de teams steeds meer naar elkaar toe.

Sinds de Formule 1 in 2022 arriveerde in Europa voor de Grand Prix van Emilia-Romagna is het eigenlijk Verstappen die, op af en toe een zege van Sergio Pérez na, alle races wint zonder daar echt voor uitgedaagd te worden. Verstappen is één van de beste, zo niet de beste coureur op de grid en Red Bull gunt de Nederlander ook nog eens voor het tweede jaar op rij de snelste en meest stabiele auto zonder betrouwbaarheidsproblemen. Die combinatie blijkt tot nu toe dodelijk te zijn voor de spanning rondom de eerste plek in de race en in beide kampioenschappen. Achter Verstappen is het effect van de nieuwe reglementen echter langzaam zichtbaar aan het worden.

Nieuwe reglementen

Het doel van de nieuwe reglementen - waaronder de nieuwe auto's in 2022, de budgetcap en de gelimiteerde tijd in de windtunnel voor teams die goed presteren - was om het veld dichter bij elkaar te brengen en inhaalacties te stimuleren. Ondanks dat de coureurs soms nog klagen over het kunnen inhalen in deze auto's, is er statistisch gezien wel verbetering zichtbaar. Dit bleek van 2021 naar 2022 het geval te zijn, terwijl dat voor het seizoen 2023 natuurlijk nog afwachten is. Er zijn, op de meeste circuits, meer inhaalacties te ontdekken.

Red Bull

Wat het dichter bij elkaar brengen van het veld betreft kan gesteld worden dat Red Bull zich niks aantrekt van de aangepaste reglementen. Het team heeft met afstand de beste, meest stabiele en betrouwbare auto van de grid. Red Bull heeft alle tien de races in 2023 gewonnen en deed dit voor het merendeel met een voorsprong van tien seconden of meer. Er staat geen maat op Verstappen, iets wat na tien races wel duidelijk is. Als we Verstappen echter even wegdenken, is de Formule 1 misschien spannender dan de afgelopen jaren en wellicht het decennium het geval is geweest.

Ferrari en Mercedes krijgen concurrentie

De Formule 1 werd de afgelopen jaren gedomineerd door Red Bull, Ferrari en Mercedes. In 2022 bleken dit nog steeds de drie teams te zijn die boven de andere zeven teams uit aan het stijgen waren, maar begin 2023 was daar het eerste bewijs dat de nieuwe reglementen werken. Aston Martin had een goede winter gehad en kon dankzij hun verbeteringen en de tijd in de windtunnel opschuiven naar Ferrari en Mercedes. Het team zit nu stabiel tussen de auto's van Ferrari en Mercedes en gaat sinds deze maand ook aan het werk in hun nieuwe fabriek en campus. De komst van Fernando Alonso heeft veel teweeggebracht bij het team, dat al flink wat podiums heeft verzameld in 2023.

McLaren en Alpine

Achter deze drie teams kloppen echter nog twee andere teams op de deur. Na vier races begon Alpine ineens een prima tempo te laten zien. Het team kampt nog steeds met betrouwbaarheidsproblemen en uitvalbeurten waarmee het team punten verspeeld (zie Groot-Brittannië), maar zeker in Miami, Monaco en Spanje liet het team zien ook mee te kunnen doen met de drie teams achter Red Bull. De laatste paar raceweekenden gaat het weer wat minder, maar Alpine begint steeds meer stabiel mee te doen om de top tien-plekken.

De afgelopen paar races was daar dan McLaren, dat met upgrades kwam en in Oostenrijk en Groot-Brittannië ineens mee kon strijden met Mercedes, Ferrari en Aston Martin. Daardoor lijken er richting de laatste twee races voor de zomerstop ineens vijf teams en tien coureurs te gaan strijden om negen plekken in de top tien. Tel daar Pérez bij, die het de afgelopen periode enorm lastig heeft om ook maar in de buurt te komen van het niveau van teamgenoot Verstappen, en er zijn ineens elk weekend elf kanshebbers voor een plek in de top tien en voor twee podiumplekken naast Verstappen. Het is een situatie die de Formule 1 lang niet meer heeft meegemaakt. De vraag is echter eerst nog wel of de vorm van McLaren de afgelopen twee weekenden iets consistents gaat zijn of dat er straks toch verval komt.

De overige vier teams

Daar waar er zes competitieve teams zijn, zijn vier andere teams nog zoekende. Haas, Alfa Romeo, Williams en AlphaTauri kunnen de aansluiting met een McLaren of Alpine voorlopig niet vinden, en nu beide teams de stap lijken te zetten naar Mercedes, Ferrari en Aston Martin is ook het gat in de stand bij de constructeurs groter geworden. Nico Hülkenberg namens Haas en Alex Albon namens Williams halen er elk weekend het meeste uit en doen op sommige circuits mee om de top tien-plekken, maar zij stijgen boven zichzelf uit dit seizoen. De overige zes coureurs van deze vier teams hebben het lastig om consistent mee te doen om de plekken die punten opleveren. Williams lijkt van al deze teams de meeste potentie te hebben om als volgende team de stap te zetten, maar de vraag is of dat dit jaar gaat gebeuren. Aston Martin en McLaren hebben echter al wel bewezen dat het mogelijk is. AlphaTauri is na dit seizoen toe aan een reorganisatie met een nieuwe naam en nieuw bestuur, Alfa Romeo (Sauber) lijkt de focus al te hebben op 2026 en de samenwerking met Audi en Haas zit op het oog simpelweg vast in het midden.

Conclusie

Dat Verstappen boven alles en iedereen uit aan het stijgen is in 2023 komt door het feit dat hij momenteel de beste coureur op de grid is en tevens de beschikking heeft over de beste auto die geen enkele vorm van betrouwbaarheidsproblemen heeft. De Nederlander lijkt gedurende het seizoen echter te kunnen rekenen op veel verschillende coureurs die naast hem op het podium staan. Wat dat betreft is het te hopen dat de ontwikkelingen bij Aston Martin, maar ook bij Alpine en McLaren, door gaat zetten. Elf coureur die strijden om twee podiumplekken en negen plekken waarmee punten te verdienen zijn zou genoeg spektakel moeten opleveren achter de Nederlander. Voor Verstappen is het hooguit jammer dat hij er amper tot niks van mee zal maken.