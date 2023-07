Lars Leeftink

Maandag 10 juli 2023 14:44 - Laatste update: 14:46

Frederic Vasseur wijst naar de degradatie van de banden en 'verkeerde interpretatie van data' bij Ferrari voor de verkeerde keuzes tijdens de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Keuzes waar Charles Leclerc en Carlos Sainz niet al te blij mee waren en er uiteindelijk voor zorgde dat ze terug zouden zakken naar P9 en P10 rondom de periode van de safety car.

Ferrari begon in 2022, het begin van het nieuwe tijdperk, ijzersterk aan het seizoen en deed vooral met Charles Leclerc even mee om de titel. Toen de Formule 1 in Europa kwam, storte alles in bij Ferrari en begonnen er veel strategische fouten gemaakt te worden. Daarnaast was er het probleem met de betrouwbaarheid. Het team werd uiteindelijk nog net tweede, voor Mercedes. Vervolgens veranderde er veel wat betreft de organisatie en kwam er een nieuwe teambaas: Vasseur. Het Italiaanse team kampt echter nog steeds met dezelfde problemen: strategische fouten en betrouwbaarheidsproblemen. Daarnaast is de degradatie van de banden en de onrust buiten de baan nog eens bovenop de al bestaande problemen gekomen. Ferrari staat voorlopig vierde en moet Mercedes en Aston Martin dit jaar tot nu toe voor laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen wil veel verbeteren aan RB19: "Ja echt, ik maak geen grapje"

Vasseur over problemen met banden

Tegenover aanwezige media, waaronder GPFans, legt Vasseur uit dat het om twee redenen fout bleek te gaan met het managen van de banden en de inschatting van zowel het team als de coureurs. "We hebben op vrijdag geen racesimulatie gedaan, we gebruikten alleen de soft band. Daardoor waren we met ervaringen van de vorige races in het achterhoofd wat bezorgd over de bandenslijtage. Maar uiteindelijk denk ik dat we te conservatief hebben gehandeld en dat we onvoldoende hebben gepusht. Daarnaast waren we ongelukkig met de safety car, iets wat wij niet in handen hebben. We moeten nadenken over wat we zelf in handen hebben."

Verkeerde data

Naast de banden was er volgens Vasseur ook een probleem met de data die was verzameld en tijdens de race werd verzameld. "We waren aan het vechten met Russell en we dachten dat, om hem te verslaan, we moesten vechten met hem. Nu, achteraf, is het makkelijk om te zeggen dat we de stint hadden moeten verlengen en meer hadden moeten pushen. Waar we de meeste tijd verloren, was toen we Charles daarna op de harde band weg stuurden. Toen reden we iets van tien of twaalf ronden, voordat de safety car de baan op kwam. Op dat moment zagen we nul slijtage. Hij had veel meer kunnen pushen. Het betrof een verkeerde interpretatie van de data."