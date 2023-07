Brian Van Hinthum

Zaterdag 8 juli 2023 07:32

De Grand Prix van Groot-Brittannië is op dit moment in volle gang op het circuit van Silverstone en het evenement is zoals verwacht vrij massaal. Het dorpje dat schuilgaat achter het circuit is echter een stuk minder groot van aard. Een bijzonder contrast tussen circuit en het naar het circuit vernoemde dorp.

De Formule 1 doet met steden als Miami, Las Vegas, Shanghai, São Paulo en Melbourne natuurlijk een fors aantal gigantische plekken aan op de kalender gedurende het seizoen. Het grootste racecircus ter wereld strijkt echter ook neer op een aantal plekken waar normaal gesproken weinig te beleven valt. In Nederland hebben we natuurlijk het - in verhouding met die grote steden - piepkleine Zandvoort waar in de zomer honderdduizenden racefans neerstrijken om de race bij te wonen. In Groot-Brittannië is dat echter nog een stuk aparter met het piepkleine dorpje Silverstone.

Artikel gaat verder onder video

Anders dan Zandvoort

Het iets meer dan 2000 inwoners tellende plekje ligt op een steenworp afstand van het gelijknamige circuit, ongeveer zo'n twee kilometer van de plek waar het spektakel plaatsvindt. Binnen een half uurtje sta je in het dorp, alleen kun je je afvragen of het de moeite waard is om de overtocht te maken. Daar waar in andere plekken en steden vaak de hele stad omgetoverd wordt om het Formule 1-circus te ontvangen, zoals in Zandvoort, kun je in Silverstone een hele andere setting verwachten. De organisatie heeft juist vrijwel alles wat het te bieden heeft op het circuit verwerkt.

Andere wereld

{inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/4501289d54fd518ca9f824049572c98982ed4155.jpg][][2]}

Daarbij kun je denken aan een vrachtlading eettentjes, barretjes, belevingen en optredens. Op het circuit zelf probeert de organisatie namelijk een hele festivalbeleving neer te zetten. Buiten de poorten van Circuit Silverstone valt er echter weinig te beleven. Als je het dorpje te voet inloopt, zou je amper zeggen dat op een steenworp afstand het grootste race-evenement van dit weekend plaatsvindt. Af en toe komen er wel een aantal locals die richting het circuit lopen in Mercedes- en McLaren-shirtjes aan je voorbij, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

De enige pub van het dorp

Verder is het dorpje qua architectuur Engelser dan Engels. Als je even door de straten van Silverstone wandelt, kom je op een soort pleintje, dat dient als het 'centrum' van het dorp. Daar kun je een klein supermarktje, een kerk en de enige pub van het dorp vinden. Natuurlijk interessant om die pub even binnen te wandelen. Er heerst een typisch, dorps, gemoedelijk sfeertje, al merk je in de pub wél dat de Formule 1 even verderop bezig is. Bij binnenkomst volgt er een vriendelijke begroeting van het personeel van 'The White Horse' en na aandringen van een aantal Formule 1-fans wordt de eerste vrije training op het scherm getoond.

Alles op het circuit te doen

Kortom: een leuke plek om even binnen te wandelen, maar verder hoef je weinig van het dorpje Silverstone te verwachten. Toch een unieke situatie: een dorpje met 2000 inwoners waar even verderop een rondreizend circus van meer dan 300.000 bezoekers neerstrijkt. Als je echter zelf een keer richting de Grand Prix van Groot-Brittannië afreist, kun je voor vertier, entertainment en gezelligheid beter op het circuit zelf blijven.