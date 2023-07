Remy Ramjiawan

Dinsdag 4 juli 2023

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft onthuld dat de toekomst van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri kan liggen vanaf 2024. De Australiër is op dit moment als derde rijder actief bij Red Bull Racing, maar heeft er geen geheim van gemaakt dat hij vanaf volgend jaar weer een vast plekje op de startgrid wenst.

Aan het einde van 2022 keerde Ricciardo als verloren zoon terug bij Red Bull Racing. De 34-jarige coureur had na zijn avontuur bij McLaren weer even nodig om zichzelf op te laden en koos daarom voor een rol achter de schermen. Toch heeft hij altijd ingezet op een terugkeer, wel moet die mogelijkheid er zijn. Volgens Horner zijn er opties bij AlphaTauri en op de persconferentie in Oostenrijk, legt de teambaas van Red Bull het uit.

AlphaTauri

"Het is nu nog wel erg vroeg om al iets over volgend jaar te zeggen en Daniel heeft voor dit seizoen nog een contract op zak", zo reageert Horner op de vraag of er plek bij AlphaTauri is voor volgend seizoen. Yuki Tsunoda heeft een deal tot het einde van 2023 getekend en Nyck de Vries is ook nog niet zeker van zijn plekje. Ook wordt de naam van Ricciardo genoemd bij elk slecht resultaat van Sergio Pérez bij Red Bull. De Mexicaan zit echter nog tot het einde van 2024 bij het Oostenrijkse team en zolang het constructeurskampioenschap wordt binnengehaald, lijkt zijn positie ook veilig te zijn.

'Coureur van wereldklasse'

Na het raceweekend op Silverstone zal Ricciardo de bandentest voor Pirelli uitvoeren en dat lijkt het ideale moment te zijn om te polsen hoe het ervoor staat bij The Honey Badger. "Hij is duidelijk een coureur van wereldklasse. Dus ik denk dat we eerst zullen zien hoe hij presteert en wat zijn motivatie is, en van daaruit is het voor AlphaTauri de vraag wat hun keuzes zijn voor het volgende seizoen", aldus Horner die naar een optie bij het zusterteam wijst.