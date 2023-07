Verstappen deelt volgende klap uit en pakt pole position voor sprintrace in Oostenrijk

Lars Leeftink

Zaterdag 1 juli 2023 12:47 - Laatste update: 13:10

Max Verstappen heeft de Sprint Shootout voor de sprintrace van zaterdagmiddag als onderdeel van de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk op P1 afgesloten. De Nederlander gaat daardoor tijdens de sprintrace later zaterdagmiddag vanaf pole position starten. Sergio Pérez en Lando Norris werden tweede en derde.

Voorafgaand aan de kwalificatie voor de sprintrace had Verstappen op vrijdag al pole position veroverd voor de Grand Prix van zondag. Op vrijdag bleef het droog, maar van vrijdag naar zaterdag begon het flink te regenen in Spielberg. Deze regen was aan het begin van de kwalificatie wel verdwenen, maar de baan was nog nat en de omstandigheden waren fris toen de coureurs begonnen aan de drie korte, maar krachtige sessies waarin de medium (SQ1 en SQ2) en soft band (Q3) verplicht gebruikt moeten worden. Omdat de baan nog als nat gezien werd door de FIA, mochten de coureurs echter ook in SQ1 en SQ2 op de soft banden naar buiten.

Lastige omstandigheden tijdens SQ1

Bij het begin van SQ1, die twaalf minuten zou duren, besloten een paar coureurs op de intermediates naar buiten te gaan om te kijken welke banden het beste waren voor de situatie op de baan, maar na een rondje gingen ze alweer naar binnen voor droge banden. Andere coureurs gingen op de soft band of medium band naar buiten en vertrouwde erop dat de baan droog genoeg was. Zij bleken gelijk te hebben. Sainz moest al na een paar minuten naar binnen met een mechanisch probleem bij zijn remmen, die oververhit waren geraakt. Halverwege stond Norris met een 1.07.755 op P1. In de problemen zaten toen Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Logan Sargeant en Sainz.

Leaving it close but we’re through to Shootout 2! 👊 @Carlossainz55 tops the session with just a single push lap 👏 pic.twitter.com/UeYIsIl0fC — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 1, 2023

Alex Albon opende de laatste vijf minuten door knap de snelste tijd te noteren, maar de baan werd snel droger en dus sneller. Veel coureurs gingen op de soft band uiteindelijk over de tijd van Albon heen. SQ1 zou na een slotfase met veel veranderingen uiteindelijk op P1 afgesloten worden door Sainz, die nog net naar buiten kon komen en een 1.06.187 noteerde. Zhou, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Bottas en Logan Sargeant waren na SQ1 klaar, waarbij Hamilton de grootste verrassing was. Hij werd opgehouden door verkeer tijdens zijn laatste ronde. Er was tijdens SQ1 ook nog een incident waar Leclerc en Piastri bij betrokken waren, waarbij Leclerc op het oog Piastri leek te hinderen. Dit moment gaat na de sessie door de FIA onderzocht worden. Leclerc zou met 0.001 seconden als vijftiende doorgaan naar SQ2.

Problemen Russell in SQ2

Tegen de tijd dat SQ2 begon was de baan eigenlijk helemaal droog en was er geen twijfel over of er droge banden of intermediates gebruikt moesten worden. Iedereen ging meteen op de soft band naar buiten, iets wat gedurende de rest van de Sprint Shootout niet meer zou veranderen. Na de eerste runs van alle coureurs, zonder incidenten, zou Verstappen op P1 staan met een 1.05.624, voor Sainz en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda, Gasly, Nyck de Vries en Russell zaten richting de slotfase van SQ2 in de problemen. George Russell had een hydraulisch probleem waardoor hij gedurende de sessie binnen zou staan. Met nog vier minuten te gaan in de sessie werd het duidelijk dat Russell niet meer naar buiten zou gaan dankzij dit probleem en daardoor op P15 zou eindigen tijdens SQ2.

Shootout 2 is underway. George’s car has a hydraulic issue and will not be running in this session. pic.twitter.com/ZGzRudhrkY — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 1, 2023

Gedurende de laatste vier minuten werd de stand tijdens SQ2 weer helemaal op zijn kop gezet, zoals dat ook tijdens SQ1 gebeurde. Uiteindelijk zou Verstappen met een 1.05.371 de tweede sessie op P1 afsluiten. De afvallers waren Albon, Gasly, Tsunoda, De Vries en Russell. Na Hamilton was er dus ook een vroege uitschakeling voor Russell wegens problemen. Beide auto's van AlphaTauri zouden SQ3 ook niet halen.

❌ ELIMINATED IN SQ2 ❌



Albon

Gasly

Tsunoda

De Vries

Russell 📸#AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/DMw66BOYVy — Formula 1 (@F1) July 1, 2023

Verstappen dominant

Aangezien SQ3 maar acht minuten zou duren, gingen bijna alle coureurs meteen naar buiten om twee runs te kunnen doen en een goede positie te veroveren voor de sprintrace. Daar waar bijna iedereen op de soft band naar buiten ging, besloot Sainz op nieuwe mediums de baan op te gaan. Na de eerste run van bijna alle coureurs in SQ3 stond Verstappen met een 1.04.613 op P1, voor Norris en Pérez. Leclerc zou de eerste run overslaan en zich focussen op de laatste vier minuten van de sessie.

Tijdens de tweede runs zou er nog wel aardig wat veranderen aan de uitslag van SQ3, een periode waarin ook aardig wat coureurs nog op de medium band naar buiten gingen. Verstappen zou ondanks dit alles met overmacht op P1 blijven. Hij veroverde dus na pole position voor de Grand Prix op zondag ook pole position voor de sprintrace op zaterdag met een 1.04.440. Pérez eindigde op een halve seconde op P2, voor Norris die knap derde eindigde. Hülkenberg veroverde ook knap P4 voor de sprintrace.