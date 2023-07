Redactie

Zaterdag 1 juli 2023 10:00

Een bizar en hilarisch verhaal tijdens de Formula Regional European Championship by Alpine [FRECA]-race op het Circuit van Spa-Francorchamps. MP Motorsport is daar namelijk op de bon geslingerd, nadat een medewerker zijn onvrede op een beslissing van de stewards wel op een heel bijzondere manier liet blijken.

De wereld van de motorsport staat nooit stil en ook naast de Formule 1 wordt er natuurlijk op allerlei circuits en in allerlei klassen gereden. Dit weekend is bijvoorbeeld de FRECA-race op het Belgische Spa-Francorchamps actief en ook het Nederlandse MP Motorsport is in die klasse van de partij. Het is uitgerekend dat team dat nu op hilarische wijze in het nieuws is gekomen met misschien wel één van de meest bijzondere [voorwaardelijke] boetes die je ooit in de racewereld hebt gezien.

Oneens met het incident

Het begon met en incident tussen Sami Meguetounif van MP Motorsport en Joshua Dufek van het eveneens Nederlandse Van Amersfoort Racing. Laatstgenoemde maakte contact met de achterkant van Maguetounif, waarna hij spinde en de race op zijn einde liep. Het moment werd door de stewards van dienst afgeschilderd als een 'race-incident', waarbij 'geen coureur geheel over overwegend schuldig was'. Het oordeel van de stewards werd - zoals gebruikelijk in die klasse - gecommuniceerd middels een speciale groepsapp.

Poep-emoji

Die beslissing van de stewards schoot echter bij één van de MP Motorsport-medewerkers in het verkeerde keelgat: er werd namelijk gereageerd met een 'emoticon die een hoop bruine poep symboliseert', zoals in het officiële document te lezen valt. Deze 'emoji' werd na een paar minuten verwijderd, waarna er 'een clown' gepost werd als reactie op de beslissing. Ook deze werd later weer verwijderd. Dat bleek al allemaal te laat: MP Motorsport wordt wegens het bijzondere en hilarische incident bestraft met een voorwaardelijke boete van 2000 euro. De medewerker van het team is uit de groepsapp verwijderd.