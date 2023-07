Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 juli 2023 10:30

Langzaam maar zeker lijkt de situatie van Nyck de Vries steeds zorgwekkender te worden in de Formule 1. Ook op vrijdag in Oostenrijk maakte hij weer een povere indruk, iets wat hem niet helpt in zijn strijd om zijn stoeltje. Jack Plooij denkt te weten tot wanneer de Friese coureur de kans heeft wat te laten zien.

De Vries kan voorlopig nog totaal niet imponeren bij het team van AlphaTauri en langzaam maar zeker lijkt het geduld bij Helmut Marko ook op te raken. Afgelopen week liet de Oostenrijker zich weer eens kritisch uit over de Friese coureur, toen hij vertelde dat Christian Horner het helemaal niet eens was met het aantrekken van De Vries. Marko voegde daaraan toe dat zijn collega momenteel gelijk lijkt te krijgen naar aanleiding van de teleurstellende prestaties van de 28-jarige coureur. Geen al te fijne woorden om te horen dus voor de coureur uit Sneek. In aanloop naar het raceweekend klonk De Vries nog strijdbaar toen hij geconfronteerd werd met de harde woorden van Marko, door te zeggen dat hij op de baan wil antwoorden op de kritiek.

Artikel gaat verder onder video

Nog twee races

Dat lukte De Vries echter totaal niet in de kwalificatie op vrijdag. Tijdens de eerste kwalificatieronde op de Red Bull Ring ging het al mis voor de coureur die samen met Logan Sargeant als enige nog puntloos is. Hij kwam niet in het stuk voor en moest genoegen nemen met de langzaamste tijd. P20 dus voor de race op zondag. Na afloop verscheen Marko met een chagrijnig gezicht voor de camera's en zei hij zich te beraden op de toekomst. Plooij denkt in het Race Café te weten tot wanneer De Vries de kans heeft wat te laten zien. "Er zijn donkere wolken boven Nyck, jongens. Hij heeft nog twee races de kans", stelt de analist.

De Vries moet wat laten zien

Plooij vervolgt: "Boedapest is het zwaar van Damocles. Daarna is het [Liam] Lawson, als hij op tijd die licentie kan krijgen", stelt de verslaggever. "Anders is het [Daniel] Ricciardo. Red Bull heeft wel behoorlijk de duimschroeven aangedraaid. Hij moet vlammen. Laten we nu heel eerlijk zijn. Laat eens een keer wat zien. Doe iets verrassends, doe eens iets geks. Zet hem voor Tsunoda, dan laat je wat zien", klinkt het vervolgens ook kritisch vanuit Plooij. Robert Doornbos voegt toe dat de opmerkingen van Marko niet gunstig zijn. "Als Helmut Marko in de pers gaat zeggen dat ze verschillen van mening… dat helpt ook allemaal niet mee." Plooij sluit af in het voordeel van De Vries. "Er is ook een hoop aan de hand binnen het team. Teambaas gaat weg, wellicht een andere naam. Het is onrustig daar."