Lars Leeftink

Vrijdag 30 juni 2023 21:14

De kwalificatie op vrijdag werd gedomineerd door track limits. Weinig coureurs ontkwamen aan het rijden over de witte lijnen, die op het circuit in Spielberg voor uitsluitsel moeten zorgen wat op de baan en wat buiten de baan is. De FIA heeft bekendgemaakt hoeveel track limits er vrijdagmiddag waren.

In totaal ging het om 47 track limits. Al deze rondjes zouden dus niet tellen, wat voor veel chaos zorgde tijdens de kwalificatie. Hierdoor kwamen Sergio Pérez en George Russell bijvoorbeeld niet door Q2 heen en moest ook Max Verstappen vaak nog aan de bak om zijn verwijderde tijd goede te maken. Voorafgaand aan het weekend was duidelijk aangegeven dat de witte lijnen de grens van het circuit zijn en dat de coureurs binnen die lijnen moesten blijven. Zeker bij bocht negen en tien, richting start finish, ging het vaak fout en zouden de coureurs vaak over de lijn gaan.

Pérez en Verstappen

Onder meer Verstappen liet na de sessie al blijken dat het 'niet goed is voor de sport' en dat het de coureurs eruit laat zien als amateurs. Pérez was van mening dat Albon hem op aan het houden was en haalde daarnaast ook uit naar het 'systeem' van de FIA als het gaat om straffen en track limits. Zaterdagmiddag staat er weer een kwalificatie op het programma, dan voor de sprintrace van later die middag.