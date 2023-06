Pérez voor de vierde keer op rij niet in Q3 na baanlimietendrama in Oostenrijk

Jan Bolscher

Vrijdag 30 juni 2023 17:52

Sergio Pérez heeft voor de vierde keer op rij Q3 niet weten te bereiken. In Oostenrijk moet de Red Bull Racing-coureur tekenen voor de vijftiende startplaats vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

De Mexicaan was niet de enige coureur die moeite had met de baanlimieten op de Red Bull Ring. De witte lijnen zijn traditiegetrouw een uitdaging voor de coureurs in Spielberg, waardoor ook vandaag de ene na de andere ronde in de kwalificatie werd ingetrokken. Pérez ging in Q2 bij alle drie zijn runs te wijd bij het uitkomen van bocht negen en het ingaan van bocht tien, ondanks dat hij meerdere keren gewaarschuwd werd over de boordradio. De Mexicaan zal op zondag dus vanaf P15 starten, waar Max Verstappen nog volop in gevecht is voor pole position.