De weersvoorspellingen voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk

Jan Bolscher

Vrijdag 30 juni 2023 16:24

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk gaat vanmiddag om 17:00 uur van start. Nadat de eerste vrije training onder aangename omstandigheden werd verreden, lijken de weersomstandigheden ook tijdens het bepalen van de startopstelling geen rol te gaan spelen.

Max Verstappen eindigde in de eerste en enige oefensessie van het weekend bovenaan de tijdenlijst met een 1.05.742. Een scherpe tijd, helemaal gezien het feit dat de Red Bull Racing-coureur dit op de medium band deed. Carlos Sainz (+0.241) en Charles Leclerc (+0.270) completeerden in die volgorde de top drie. Het Ferrari-duo reed deze tijd op de zachte band. Het was dan ook een opvallende sessie, waarbij duidelijk werd dat de tien teams er verschillende run plans op nahielden.

Sprintraceweekend

Omdat de Red Bull Ring dit weekend het decor vormt voor het tweede sprintraceweekend van het seizoen, wordt er al op vrijdag gekwalificeerd voor de Grand Prix van zondag. Op zaterdag worden de zogeheten Sprint Shootout en de sprintrace zelf verreden. Waar in eerste instantie een behoorlijke bak water werd verwacht, zijn de weersvoorspellingen inmiddels echter behoorlijk omgedraaid.

Weerbericht

Een blik op de huidige voorspellingen laat zien dat er tussen 17:00 uur en 18:00 uur slechts 18 procent kans is op neerslag. Met een temperatuur van 27 graden Celsius is het dus goed vertoeven op de tribunes. Na afloop van de kwalificatie neemt de kans op hemelwater toe tot 34 procent. Op zaterdag is de kans dat we een nat wegdek gaan zien momenteel aanzienlijk groter, al laat het weer in Spielberg zich moeilijk voorspellen.