Lars Leeftink

Vrijdag 30 juni 2023 17:17

Zes van de tien teams hebben richting de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk upgrades meegenomen. Vooral McLaren en AlphaTauri pakken uit, terwijl Red Bull en Ferrari ook belangrijke wijzigingen doorvoeren. Mercedes, Aston Martin, Alpine en Alfa Romeo komen als enige teams zonder upgrades naar Spielberg.

Red Bull Racing heeft een upgrade meegenomen voor de achterwielophanging. De bedoeling is dat de luchtverplaatsing daardoor nog wat soepeler zal gaan dan nu al het geval is bij de RB19. Bij Aston Martin en Mercedes is het stil en zijn er geen upgrades in Oostenrijk, maar bij Ferrari wel. Het Italiaanse team blijft upgrades doorvoeren en heeft dat dit weekend gedaan bij de voorvleugel en de vloer.

Overige teams

McLaren is echter het team dat in Oostenrijk de meeste upgrades heeft meegenomen. Het gaat om de inlet bij de sidepod, de halo, de vloer, de cover van de motor en de inhammen bij de koeling. Het team ziet concurrent Alpine geen upgrades meenemen. Achterin het veld nemen Haas, Williams en AlphaTauri wel upgrades mee naar Oostenrijk. Haas heeft gewerkt aan de neus, terwijl Williams veranderingen heeft doorgevoerd bij de vloer. AlphaTauri heeft voor De Vries ook aardig wat upgrades in petto. De achtervleugel, beam wing (aan de achterkant) en de koeling hebben een upgrades of aanpassing gekregen. Alfa Romeo heeft geen upgrades meegenomen naar Spielberg.