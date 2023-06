Remy Ramjiawan

Vrijdag 30 juni 2023 09:32 - Laatste update: 09:33

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton geeft bij Sky Sports F1 aan dat zijn opmerking richting Red Bull Racing helemaal niet bedoeld was om het Oostenrijkse team aan te pakken. De Brit onthult dat hij simpelweg het belang van de sport in gedachten heeft en vindt dat de Formule 1 'geen dominantie nodig heeft'.

De Brit was donderdag in Oostenrijk vocaal over de huidige dominantie binnen de Formule 1 en gooide daarbij gelijk een oplossing op. Hij vindt dat de beleidsbepalers van de sport een startdatum voor de ontwikkeling van auto's moet inlassen, zodat teams die dominant zijn, niet te snel kunnen beginnen aan de auto van het jaar daarop. Dit is in zijn ogen belangrijk om een gelijker speelveld te creëren. De opmerking viel bij Max Verstappen niet zo lekker. De tweevoudig kampioen vond dat dit soort retoriek nooit werd gebruikt toen Hamilton zelf de titels aan elkaar reeg.

Artikel gaat verder onder video

Dominantie

Hoewel Hamilton zelf dus ook een flinke periode heeft geprofiteerd van de vroege ontwikkeling bij Mercedes, vindt hij inmiddels dat de sport dit niet meer kan hebben. "Ik had echt geluk dat ik zo'n periode had, Max heeft dat nu ook, maar zoals het nu gaat, zal het steeds weer gebeuren en ik denk niet dat we dat nodig hebben in de sport", zo legt hij uit. De Formule 1 werkt al enkele jaren toe naar een speelveld waarbij alle teams evenveel kansen krijgen, maar een team dat eerder dan de rest kan ontwikkelen, behoudt op die manier een voorsprong.

Betere races creëren

"Als iedereen een cut-off tijd zou hebben, dan heeft niemand een voorsprong en is het een echte race in die korte tijd voor de toekomstige auto. Misschien zou dat iedereen helpen om het volgende jaar meer op één lijn te zitten", zo wijst hij naar de gedachte. Hij wijst daarbij naar het amusement voor de fans: "Ik kan het mis hebben, maar er moet iets veranderen... het zou gaaf zijn als we in de komende 20 jaar geen grote stukken tijd meer hebben waarin één team te ver vooruit ligt, want we willen betere races zien."