Remy Ramjiawan

Donderdag 29 juni 2023 18:04

De afgelopen drie races heeft George Russell het telkens af moeten leggen tegen zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Volgens de 25-jarige Russell heeft die opwaartse lijn van zijn teamgenoot niets te maken met de upgrades, maar is het gewoon puur toeval, zo vertelt hij tegenover Sky Sports F1.

Daar waar Russell in 2022 zijn teamgenoot nog onder controle had, zijn die rollen inmiddels weer omgedraaid. Russell kwam in Monaco als vijfde over de streep, in Spanje werd hij derde en in Montreal viel hij uiteindelijk uit. Hamilton wist zich in Monte Carlo naar de vierde stek te rijden, kwam in Spanje als tweede over de streep en pakte de derde plek in Canada. In Monaco werd het nieuwe upgradepakket van Mercedes geïntroduceerd, maar volgens Russell heeft dat geen verband met de betere resultaten van zijn teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Puur toeval

In de persconferentie voorafgaand aan het sprintweekend in Spielberg gaat Russell in op de reeks van zijn teamgenoot. "Ik denk dat het puur toeval is. Ik denk dat het zoals je zegt, hele kleine marges zijn. Ik denk dat van alle teams op de grid wij statistisch gezien het dichtst bij elkaar staan qua teamgenoten", zo gelooft Russell niet dat het verschil te wijten is aan de updates. Hij trekt dan ook de vergelijking met vorig jaar: "Lewis is duidelijk een erg sterke coureur. Het is grappig, ik denk dat Lewis aan het begin van vorig jaar op een hoger niveau zat dan ik en toch lag ik ver voor in het kampioenschap en nu zitten we dicht bij elkaar in het kampioenschap - ik sta 40 punten achter hem."

Puntenverschil

De eerste concurrent van coureurs blijven nog altijd hun teamgenoot en dus weet Russell wat hem te doen staat. "Uiteindelijk is dat (puntenverschil red.) het enige dat telt. We gaan dit weekend kijken wat we kunnen doen, maar de laatste paar races waren zeker niet de beste voor mij. Zoals ik al zei in het verleden, laten we kijken wat de komende races brengen", aldus Russell die de weg omhoog weer wil gaan inslaan.