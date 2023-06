Lars Leeftink

De FIA heeft het persconferentieschema voor de coureurs bekendgemaakt. Voor de coureurs staan er op donderdag weer gesprekken met de aanwezige media op het programma. De vraag is of Nederlanders Max Verstappen en Nyck de Vries bij de persconferentie aanwezig zijn of in de TV Pen vragen gaan beantwoorden.

Om de vraag meteen te beantwoorden: beide Nederlanders zullen donderdag bij de persconferentie aanwezig zijn en laten de TV Pen dus over aan tien andere coureurs. Sterker nog: Verstappen en De Vries zijn, voor het eerst dit seizoen, in dezelfde persconferentiegroep terug te vinden. Ze zullen donderdagmiddag wel eerst geduld moeten hebben. Om 14:30 uur trappen Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Carlos Sainz en Logan Sargeant in de eerste groep af. Een halfuur later, 15:05 uur, gaan De Vries en Verstappen samen met Nico Hülkenberg, Oscar Piastri en George Russell zitten voor de vragen van de aanwezige media.

Bij de TV Pen wordt er ook om 14:30 uur begonnen met de eerste groep. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Alex Albon gaan het bal daar openen, terwijl om 15:05 uur Valtteri Bottas, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Lando Norris en Sergio Pérez aan de beurt komen om vragen te beantwoorden.

14:30 uur Zhou Guanyu Alfa Romeo Pierre Gasly Alpine Fernando Alonso Aston Martin Carlos Sainz Ferrari Logan Sargeant Williams

15:05 uur Nyck De Vries AlphaTauri Nico Hülkenberg Haas Oscar Piastri McLaren George Russell Mercedes Max Verstappen Red Bull Racing

14:30 uur Yuki Tsunoda AlphaTauri Esteban Ocon Alpine Charles Leclerc Ferrari Lewis Hamilton Mercedes Alex Albon Williams