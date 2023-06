Lars Leeftink

Toto Wolff heeft gereageerd op de recente uitspraken van Christian Horner over hem. Volgens Horner zal Wolff 'de media gebruiken om de druk bij Red Bull Racing op te voeren of om de spotlight op het team te zetten' en dat hij namens Red Bull hetzelfde zou doen. Wolff zegt dat hij er simpelweg 'slecht tegen kan als iemand Mercedes probeert te schaden'.

Horner en Wolff waren voor het seizoen 2021 al wel rivalen, maar toen bleef het binnen de perken en werd er eigenlijk amper over gesproken. Dit kwam mede ook door het feit dat het gat tussen Mercedes en Red Bull voor 2021 meestal erg groot was en er niet echt spraken was van concurrentie. Sinds het seizoen 2021, de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, is de rivaliteit echter verhit geraakt. Ook in 2022 en 2023 gaat dit door. Horner liet al weten dat je 'nooit vrienden kunt worden met rivalen', maar dat hij en de Formule 1 het ook nodig hebben. Niet iedereen kan vrienden zijn met elkaar, aldus de Brit.

Wolff over Horner

In gesprek met Sky Sports vertelt Wolff over zijn eigen persoonlijkheid en reageert hij op de uitspraken van rivaal Horner, die dus duidelijke verschillen ziet tussen hem en de Oostenrijker. Wolff kan niet veel met de uitspraken van Horner. “Ik ben niet zo bezig met wat hij denkt, maar ik probeer gewoon authentiek te zijn. Ik ben erg emotioneel en heb mijn hart op de tong. Ik kan er slecht tegen als iemand het team [Mercedes] probeert te schaden.”

Koptelefoon Wolff

Het beeld van de koptelefoon van Wolff in Abu Dhabi tijdens de controversiële Grand Prix in 2021 zullen veel F1-fans niet snel meer vergeten. Hetzelfde geldt voor Wolff zelf, die er niet met veel trots op terugblikt. "Soms gaat er een koptelefoon kapot en als ik dat dan terug moet zien, ben ik niet trots. Mijn emoties hebben me vaker in de problemen gebracht, al sinds ik een puber was, maar het is gewoon wie ik ben.” Horner liet al weten dat hij in zijn hoofd er wel over na zou denken om een koptelefoon kapot te slaan in die situatie, maar dit daadwerkelijk doen gaat hem dan weer iets te ver. Achteraf is Wolff het hier dus mee eens. Wolff zal in 2023 hopen dat de nieuwe weg die het team heeft ingeslagen ervoor gaat zorgen dat ze het gat met Red Bull langzamerhand kunnen dichten.