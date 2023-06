Michelin kritisch op F1: "Al zouden we alle banden verbranden, het boeit niemand"

Jordy Stuivenberg

Donderdag 29 juni 2023 07:02

Michelin is behoorlijk verrast door de berichten dat Bridgestone mogelijk terugkeert in de Formule 1. De oude rivaal laat via topman Matthieu Bonardel weten dat het betwijfelt of de Japanners wel serieus zijn.

Michelin en Bridgestone voerden een ware bandenoorlog uit, waarbij de twee fabrikanten tot het uiterste gingen om de beste banden te produceren. Uiteindelijk vertrokken beide merken uit de Formule 1 en stapte Pirelli in de sport. Bridgestone overweegt nu een terugkeer vanaf 2025, nadat hun technische voorstel werd goedgekeurd door de FIA. De gesprekken over commerciële afspraken starten binnenkort.

Artikel gaat verder onder video

Bonardel laat tegenover f1-insider.com weten dat ook Michelin een terugkeer zou overwegen, mocht er een uitnodiging komen. “Daar zouden we zeker serieus naar kijken. De Formule 1 zou dan wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. We moeten bijvoorbeeld kunnen innoveren, zodat we de autosport als rijdend laboratorium kunnen gebruiken.”

Banden verbranden

Daar is hij echter niet van overtuigd, vooral omdat de banden vooral voor spannende races moeten zorgen. “We willen ons verhaal vertellen, laten zien dat we duurzame banden maken die lang meegaan. In de Formule 1 is dat maar het halve verhaal. Daar verwacht niemand iets van je op dit gebied. We zouden al onze banden na de race kunnen verbranden en niemand die er wat van zegt.”

Bonardel vindt het ook jammer dat de Pirelli-banden rijders niet in staat stellen tot het uiterste te gaan. In plaats daarvan moeten ze zo uitdagend mogelijk zijn. “Ze moeten het de coureur lastig maken. Die moeten ze in bedwang houden en dat zorgt ervoor dat de banden een slechte naam krijgen. Wij zouden willen dat rijders met elkaar kunnen vechten en blij zijn met hun bandenfabrikant. Misschien boeit Pirelli dat niet, maar voor ons is het een must.”