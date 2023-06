AlphaTauri krijgt nieuwe naam en Marko wil Rosberg-scenario ontlopen met Verstappen | GPFans Recap

Jordy Stuivenberg

Woensdag 28 juni 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Oostenrijk is in aantocht, maar de eerste actie op de baan laat nog even op zich wachten. Helmut Marko had vandaag groot nieuws en kondigde aan dat AlphaTauri volgend seizoen een nieuwe naam krijgt. Damon Hill. Daarnaast was vandaag een mooi moment om alle potentiële nieuwe F1-teams op een rijtje te zetten, want aan interesse geen gebrek. Dat en meer lees je in de GPFans Recap van woensdag 28 juni.

Marko wil Rosberg-scenario ontlopen met Verstappen: "Geef op zijn minst een waarschuwing"

Max Verstappen neemt wat Helmut Marko betreft ruim de tijd voor zijn afscheid als Formule 1-coureur. De Red Bull-adviseur waakt voor een scenario waarbij hij in de stijl van Nico Rosberg opeens de deur achter zich dicht trekt en zijn helm aan de wilgen hangt. Je leest er hier alles over.

Dit zijn de potentiële nieuwe F1-teams die zich bij de FIA hebben aangemeld

Andretti, Hitech, LKY Sunz: ze hebben één ding gemeen. Ze hebben allemaal de intentie om de komende jaren een Formule 1-team op te tuigen. Daarvoor hebben ze alleen nog wel een startbewijs van de FIA nodig. Wie hebben er allemaal interesse getoond en wat is de achtergrond van deze teams? Je leest het hier.

Marko wijst Hamilton aan in verval Albon bij Red Bull: "Alex had heel veel pech"

Red Bull haalde Alexander Albon al vroeg in zijn Formule 1-loopbaan naar Milton Keynes, maar hij was er bijna net zo snel weer verdwenen. Helmut Marko denkt dat Albon betere prestaties had kunnen leveren, als zijn zelfvertrouwen overeind was gebleven. Daarbij wijst hij onder andere naar Lewis Hamilton, die de Brit twee keer van de baan reed. Lees er hier meer over.

Opvallend: Achterstand Pérez op Verstappen is grootste van alle teamgenoten

F1-journalist Gary Anderson zette de snelste rondetijden van alle coureurs op een rijtje en kwam tot een opvallende conclusie: Sergio Pérez is de slechtst presterende coureur ten opzichte van zijn teamgenoot. Dat hij het niet makkelijk heeft met Max Verstappen was al duidelijk, maar dat staat nu dus ook onderbouwd op papier. Lees hier verder.

Hill looft Hamilton: "Bewonder dat hij hoofd niet liet hangen na Abu Dhabi 2021"

Lewis Hamilton zag in Abu Dhabi de wereldtitel van 2021 door zijn vingers glippen. Inmiddels lijkt hij zijn topvorm weer helemaal terug te hebben en zien we hem weer regelmatig terug op het podium. Landgenoot Damon Hill bewondert hoe Hamilton al die tijd overeind is gebleven, ook in de directe nasleep van Abu Dhabi 2021. Lees hier meer.

Helmut Marko: "Nieuwe naam en nieuwe sponsor voor AlphaTauri in 2024"

Helmut Marko steekt niet onder stoelen of banken dat hij baalt van de prestaties van AlphaTauri. Het team gaat dan ook behoorlijk op de schop. De meest opvallende wijziging is een nieuwe naam voor het team, die later bekend zal worden gemaakt. Daar blijft het echter niet bij. Over de andere plannen lees je hier meer.