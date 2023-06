Hill looft Hamilton: "Bewonder dat hij hoofd niet liet hangen na Abu Dhabi 2021"

Jordy Stuivenberg

Woensdag 28 juni 2023 20:48

Damon Hill looft Lewis Hamilton voor zijn gedrag na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. De Brit liep daar op pijnlijke wijze zijn achtste wereldtitel mis en leek in de weken daarna van de aardbodem verdwenen, maar knokt inmiddels weer volop mee om de podiumplaatsen.

Hamilton lag lang op kop in Abu Dhabi, tot de Safety Car de baan op kwam. Max Verstappen profiteerde daarvan, wisselde naar de zachte band en nam in de laatste ronde alsnog de eerste plek over. Daarmee ging de titel voor Hamilton in rook op. De Mercedes-coureur wist sindsdien geen race meer te winnen, terwijl Verstappen op weg lijkt naar wereldkampioenschap nummer drie.

Hill is vol lof over Hamilton als het gaat om zijn gedrag na die verloren titelrace en denkt dat we hem niet moeten uitvlakken voor een achtste kampioenschap. “Het is bewonderenswaardig dat Hamilton zijn hoofd niet heeft laten hangen, na alles wat er gebeurd is in Abu Dhabi”, vertelde Hill tegenover persagentschap PA. “Hij keerde terug met een taak en rijdt dit jaar beter dan hij ooit gedaan heeft.

“Hij lijkt zich steeds meer één te voelen met zijn auto en heeft verschillende problemen aangepakt. Ik weet zeker dat hij graag wil stoppen op zijn hoogtepunt, bijvoorbeeld door die achtste titel te winnen. Dat zal hem ontzettend motiveren. Hij heeft het zeker nog in zich zitten en zorgt goed voor zichzelf.”