George Russell heeft Max Verstappen niet aangewezen als de 'snelste' Formule 1-coureur op de grid, maar heeft in plaats daarvan gekozen voor zijn Mercedes-teamgenoot en tevens landgenoot: Lewis Hamilton.

Velen noemen zevenvoudig wereldkampioen Hamilton de GOAT (greatest of all time), dankzij zijn lange periode van dominantie bij Mercedes tussen 2014 en 2020. Russell werd zijn teamgenoot bij Mercedes in 2022 en beide coureurs hebben nieuwe contracten getekend met het team om samen door te gaan tot 2025. Verstappen streeft dit jaar ondertussen naar een derde opeenvolgende overwinning in het wereldkampioenschap, een prestatie die hij waarschijnlijk zal gaan voltooien nadat hij dit seizoen tot nu toe twaalf van de veertien races won.

Russell ziet Hamilton als 'GOAT'

Ondanks de huidige periode van dominantie van Verstappen heeft Russell volgehouden dat Hamilton nog steeds de snelste en beste coureur is op de grid. In een interview met RaceFans zei Russell over zijn teamgenoot: "Hij is duidelijk de beste coureur aller tijden. Ik leer veel van hem, zowel op als naast de baan. Ik denk dat hij nog steeds hongerig is naar meer. Hij heeft honger om te proberen meer races te winnen. Ik heb als doel om zijn resultaten te bereiken en hem te verslaan. Iemand vroeg me eerder: als Lewis niet mijn teamgenoot was, wie zou ik dan willen dat het was. Ik zei Max, want toen ik bij Mercedes kwam was Lewis de beste en is dat nog steeds zo."

Hamilton 'de snelste'

Russell voegde eraan toe dat hij zich vooral graag met Hamilton wil meten, omdat hij nog steeds 'de snelste' is. “Je zou hem omschrijven als de snelste en beste op de grid en ik heb nu nog steeds de kans om het tegen hem op te nemen, week in, week uit. Dus je wilt jezelf testen tegenover de beste coureurs, omdat ik in mezelf geloof en ik aan mezelf en de mensen om me heen wil laten zien waartoe ik in staat ben. Dat respect win je door te concurreren met de beste coureurs in de sport.”