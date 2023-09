Lars Leeftink

Donderdag 7 september 2023 14:57

Andrew Shovlin, head of trackside engineering van Mercedes, denkt dat Mercedes tijdens de Formule 1 Grand Prix van Singapore een serieuze uitdager kan zijn van Red Bull Racing en Max Verstappen.

In de debrief van Mercedes na de race in Italië was Shovlin tevreden over wat Mercedes gepresteerd heeft. "Het was echt een geweldige prestatie om ons op de tweede startrij te kwalificeren, maar in de race hadden we gewoon niet de snelheid. Als we naar circuits gaan waar downforce een stuk minder belangrijk is, zien we dat Ferrari competitiever wordt. Op Monza waren ze gewoon een paar tienden sneller dan wij. Qua strategie konden we daardoor niets uitvoeren, waardoor P5 het hoogst haalbare was."

Beter in Singapore

Shovlin denkt wel dat Mercedes beter gaat presteren in de race van volgende week in Singapore en zet Red Bull meteen maar op scherp. "Er zijn genoeg redenen om te bedenken waarom we in Singapore beter zullen presteren, want het is een circuit was maximale downforce nodig is. Als je kijkt naar Barcelona, Boedapest en zelfs Zandvoort, dan zie je dat onze auto daar goed op presteert."

Banden

Toch weet ook Mercedes dat de degradatie van de banden een belangrijke rol gaat spelen tijdens het raceweekend. "Dat verandert een beetje hoe we met de banden om moeten gaan, maar doorgaans is het asfalt heel erg schurend voor de banden en Pirelli neemt de zachtste compounds mee. Er zijn dus genoeg uitdagingen die we aan moeten gaan. Toch verwachten een goed resultaat en hopen we weer op het podium te staan."