Lars Leeftink

Donderdag 7 september 2023 14:21 - Laatste update: 14:23

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsormanager, is van mening dat Lewis Hamilton 'aan het einde van zijn carrière' zit en niet in staat zou zijn om Max Verstappen in de RB19 van Red Bull Racing te verslaan.

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal gaat Windsor in op de discussie waar Hamilton en Verstappen al jaren bij betrokken zijn. "Ik denk dat veel mensen meteen zullen zeggen: ach, als de auto niet zo goed is, doet Max het veel beter dan Lewis. Ik denk dat dat ook het geval is. En dan heb ik het over de tijd dat Max niet in een Red Bull zat waarmee zeges geboekt konden worden, maar toch heel constant vierde of vijfde werd. Het is vrij logisch dat Max in de beginfase van zijn carrière, nog steeds het beste uit een auto haalt die niet wint.”

Carrière Hamilton

Windsor weet dat Hamilton richting het einde van zijn carrière gaat, maar ziet ook dat Alonso het nog een stuk langer vol aan het houden is om niet weg te vallen. Toch ziet hij wel een verschil met hoe Verstappen en hoe Hamilton met een mindere auto omgaan. “Lewis zit aan het einde van zijn carrière, en heeft in zeven wereldkampioenschappen gewonnen in een goede raceauto, en dan opeens krijg je een slechte auto. Dan zal hij het minder goed doen. Dat komt omdat hij niet genoeg heeft om op terug te vallen. Daarnaast is het onvermijdelijk dat iemand die net in de Formule 1 komt, er meer bovenop zit dan Hamilton, die al zoveel wereldtitels won. Dat is geen technisch verschil, maar een psychologisch verschil.”

Verstappen vs Hamilton in RB19

Windsor denkt dan ook niet dat Hamilton in een RB19 in staat zou zijn om Verstappen te verslaan. "Als je Lewis morgen in de Red Bull zet, dan denk ik niet dat hij net zo snel zou zijn als Max. Dat komt mede doordat Max een goede band heeft met Adrian Newey en het team ongelofelijk goed kent. Ik denk verder dat Lewis gewoon moet groeien bij Mercedes, om weer de Hamilton uit 2020 en 2019 te worden.”