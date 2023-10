Jeen Grievink

Vrijdag 6 oktober 2023 13:16 - Laatste update: 13:16

Lewis Hamilton heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar laten weten dat hij erg onder de indruk is van hetgeen Max Verstappen en Red Bull Racing laten zien dit seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen is complimenteus richting de Nederlander, al wil hij er niet aan om hem te rangschikken bij de beste coureurs ooit.

Er staat dit seizoen geen rem op Verstappen. Hij en zijn team zijn vrijwel het gehele jaar foutloos geweest. Het constructeurskampioenschap is al lang en breed binnen en ook de coureurstitel kan Red Bull niet meer ontgaan. Hamilton kent op zijn beurt een uiterst moeizaam seizoen en is geenszins in de positie geweest om een serieus gevecht aan te knopen met Verstappen. Hoewel hij hoopt snel weer aan te kunnen haken bij zijn rivaal, kan hij er ook wel waardering voor hebben dat Verstappen en Red Bull het maximale uit hun pakket halen. Dit liet hij weten aan de pers voorafgaand aan het raceweekend in Qatar.

Hamilton wil Verstappen niet rangschikken

In Qatar kan Verstappen zijn derde opeenvolgende wereldtitel veiligstellen. Dit brengt hem in het rijtje van de meest succesvolle coureurs ooit. Hamilton wil er echter niet aan om Verstappen tot de groten der aarde te rekenen. In plaats daarvan benadrukt hij liever hoe knap het is wat Verstappen en Red Bull dit jaar laten zien. "Ik zou hem niet rangschikken", zo zegt Hamilton over Verstappen met betrekking tot de beste coureurs aller tijden. "Ik denk dat het rangschikken van mensen een op meningen gebaseerde zaak is. Maar ik denk wel dat hij zijn positie heeft verdiend en dat hij geweldig werk heeft geleverd met het pakket dat hij heeft."

Lof voor "fenomenale" Verstappen van Hamilton

Hij vervolgt: "Hij en het team zijn dit jaar fenomenaal geweest. Foutloos. En ik denk dat ze de lat hoger hebben gelegd. Als team (Mercedes, red.) moeten we daar naar kijken en zeggen: 'Oké, dit zijn de gebieden die we moeten ontwikkelen om dat te kunnen evenaren en om te kunnen concurreren.' Ik hoop echt dat we op een bepaald moment met ze kunnen vechten en dat we ze daadwerkelijk in een verdedigende positie kunnen krijgen. Maar ze moeten zeker van het moment genieten, want ze hebben er hard voor gewerkt."