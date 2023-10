Jeen Grievink

Dinsdag 3 oktober 2023 13:04 - Laatste update: 13:15

Max Verstappen kan aankomend weekend in Qatar zijn derde coureurstitel op rij veiligstellen. De 26-jarige coureur kan er gezien zijn leeftijd nog wel meer gaan winnen in de toekomst, maar wanneer is hij tevreden met zijn prijzenkast? Lewis Hamilton heeft zeven titels, maar is ook nog steeds hongerig naar meer. George Russell, Lando Norris en Alexander Albon bespraken het.

Verstappen kent een uiterst dominante periode in de Formule 1 en daar plukt hij rijkelijk de vruchten van. Als alles goed gaat, mag hij aankomend weekend - misschien al wel op zaterdag - zijn derde wereldtitel bijschrijven. Het zou voor de Nederlander zijn derde kampioenschap op rij betekenen. Met zijn relatief jonge leeftijd (26) en nog flink wat jaren op z'n contract (medio 2028), kan Verstappen in theorie zijn prijzenkast nog veel verder vullen. Maar wanneer is het genoeg? Wanneer is de honger gestild en houdt Verstappen het voor gezien? Hamilton heeft al zeven titels op zijn naam, maar wil ook nog van geen wijken weten. Volgens Russell is het voor een coureur nooit genoeg.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen "heel tevreden" met bankrekening

"Je zal waarschijnlijk nooit tevreden zijn", zo begint Russell. "Tenzij je kampioenschappen wint, maar dan alsnog - kijk naar Max -, hij is waarschijnlijk ook niet tevreden..." Norris onderbreekt zijn collega van Mercedes en stelt dat Verstappen wel degelijk tevreden is. "Ik denk dat hij heel tevreden is", zo zegt de McLaren-coureur. Albon sluit zich daar bij aan. "Ik denk dat zijn bankrekening ook heel tevreden is", aldus de Britse Thai. Russell daarentegen denkt dat er altijd een grens verlegd moet worden en dat er van tevredenheid zelden sprake zal zijn.

Is hongerige Hamilton gewoon "hebberig"?

"Neem Lewis (Hamilton, red.) als voorbeeld", zo begint Russell met het verdedigen van zijn standpunt. "Hij wil meer dan die zeven wereldtitels [die hij al heeft]." Russell noemt het "hebberig", met een knipoog. Norris en Albon sluiten zich daar al glimlachend bij aan: "Ja, dat is gewoon hebberig. Dat is gewoon niet cool, of wel?"