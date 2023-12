Lars Leeftink

Mika Häkkinen, oud-wereldkampioen in F1 en tegenwoordig analist bij onder meer Viaplay, denkt dat hij liever Lewis Hamilton dan Max Verstappen als teamgenoot zou willen hebben. De zevenvoudig wereldkampioen krijgt de voorkeur boven de drievoudig wereldkampioen uit Nederland, vooral vanwege het teambelang.

Bij F1 Talks op Viaplay krijgt Häkkinen de vraag of hij liever Hamilton of Verstappen als teamgenoot zou willen hebben. "Dat is een hele goede vraag. Als je successen wilt boeken met het team en met je teamgenoot, dan moet je samenwerken. Je moet dus niet alleen kijken naar zijn kwaliteiten als coureur en zijn technische vaardigheden, maar je moet ook kijken wie de beste teamplayer is. Welke teamgenoot kan het beste samenwerken met de monteurs, de ontwerpers, de ingenieurs, de marketingafdeling en met de media? Dit hele pakket heb je nodig van je teamgenoot om een succesvol team te creëren."

Verstappen of Hamilton als teamgenoot?

Häkkinen weet het even te rekken, maar moet uiteindelijk toch de vraag beantwoorden. De Fin, voormalig coureur van onder meer Mercedes, maakt uiteindelijk zijn keuze en kiest voor Hamilton. "Als ik nu zou moeten kiezen, dan zou ik waarschijnlijk voor Lewis [Hamilton] gaan. Hij is op alle gebieden ontzettend ervaren, dus ik zou ook nog van hem kunnen leren en daarnaast is hij natuurlijk razendsnel. Ik denk dat hij een interessante teamgenoot zou zijn."

Uitleg Häkkinen

Häkkinen vervolgt zijn uitleg door te stellen dat het voor het team logischer is om voor Hamilton en niet voor Verstappen te gaan, omdat de Brit waarschijnlijk meer aan het teambelang zal denken dan Verstappen. Dat denkt Häkkinen in ieder geval. "Max [Verstappen] is natuurlijk, net als Lewis, ontzettend rap, daar bestaat geen twijfel over. Maar op de lange termijn zou het met het oog op de kansen van het team niet zo'n goede keuze zijn met mij als teamgenoot. Met een andere coureur zou het misschien wel goed kunnen werken, maar waarschijnlijk niet met mij."