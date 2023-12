Lars Leeftink

De zorgen over de connectie tussen Red Bull Racing en AlphaTauri lijken alleen maar toe te nemen onder de huidige teams. Na meerdere teambazen lijken nu werknemers van de huidige F1-teams zich te laten horen over de samenwerking tussen de twee teams, die van dezelfde eigenaar zijn.

Auto, Motor und Sport maakt melding van verschillende werknemers binnen huidige F1-teams die zich zorgen maken om de huidige situatie. Allemaal twijfelen ze over de connectie tussen AlphaTauri en Red Bull Racing, die van dezelfde eigenaar zijn en allebei door de in 2022 overleden Red Bull-ontwerper en eigenaar Dietrich Mateschitz naar F1 kwamen. Zo maken medewerkers van teams zich onder meer zorgen over het grote aantal upgrades dat AlphaTauri in 2023 kon produceren. "Zes compleet nieuwe vloeren produceren gaat boven elk kostenplafond", zo zegt een anonieme medewerker. Niet alle medewerkers willen van zich laten horen door middel van quotes, maar stellen wel dat de huidige situatie ze zorgen baat. McLaren-teambaas en CEO Zak Brown liet in een open brief deze week al weten dat de samenwerking oneerlijk is en aangepakt zou moeten worden, terwijl ook Ferrari-teambaas Frederic Vasseur zich er al tegen uitsprak.

Red Bull-manager deelt zorgen

De zorgen zijn, zo blijkt, niet alleen bij de andere teams aan de orde. Er zijn ook zorgen bij Red Bull zelf, zo blijkt uit het artikel van AMuS. "Als AlphaTauri volgend jaar om de vijfde plek meedoet, dan zullen er zeker geluiden opgaan dat we het team moeten verkopen’’, zegt een manager van Red Bull Racing. Vorig jaar waren er al geruchten dat Red Bull, mede door de matige resultaten en de ligging van de fabriek van AlphaTauri (ver weg van Milton Keynes), zou hebben nagedacht over het verkopen van het team. Helmut Marko, adviseur van Red Bull, zegt dat de optie wel op tafel lag, maar er nooit echt serieus werk van werd gemaakt.

Zorgen in 2023

Voor het seizoen 2023 waren er amper tot geen teams die zich, achter de schermen of in het openbaar, echt zorgen maakten over AlphaTauri en Red Bull Racing. Dit liet ook Guenther Steiner, teambaas van Haas, eerder dit jaar al weten. Red Bull Racing begon in 2005 in de Formule 1, terwijl Toro Rosso (nu AlphaTauri) in 2006 aan het avontuur in F1 zou beginnen. Sindsdien zijn er amper klachten geweest over deze situatie, tot dit seizoen. De vraag is of de FIA of FOM hier iets aan gaan of willen doen. Met Laurent Mekies als nieuwe teambaas en verder een nieuwe teamnaam en uiterlijk gaan er bij AlphaTauri wel veranderingen doorgevoerd worden in 2024.