Jeen Grievink

Vrijdag 6 oktober 2023 10:02 - Laatste update: 10:05

Dr. Helmut Marko en Christian Horner spreken niet met dezelfde mond als het gaat om de toekomst van Liam Lawson. Waar eerstgenoemde een garantie afgeeft dat de Nieuw-Zeelander in 2025 op de grid staat, zegt de teambaas op zijn beurt dat er "geen garanties in het leven" zijn. Wat is er nu écht afgesproken met Lawson?

Kortgeleden schreven wij over de geruchten die rondgingen in de paddock over de toekomst van Lawson. De stand-in van Daniel Ricciardo zou akkoord zijn gegaan met wederom een reserverol in 2024, maar op voorwaarde dat hij een stoeltje zou krijgen in het daaropvolgende seizoen. Lawson is namelijk uitstekend ingevallen voor de geblesseerde Ricciardo en lijkt klaar te zijn voor een volledig seizoen in de Formule 1. Omdat Red Bull echter ook door wil met zowel Ricciardo als Yuki Tsunoda, is er nog even geen plek voor Lawson. Om hem toch te behouden, zou er een stoeltje voor 2025 beloofd zijn. Marko lijkt dit te bevestigen, terwijl Horner het tegenspreekt.

Artikel gaat verder onder video

Marko bevestigt stoeltje voor Lawson in 2025

De geruchten die rondgaan over Lawson en de deal die hij op zak zou hebben voor 2025, lijken te worden bevestigd door Marko. De Red Bull-adviseur erkent dat de 21-jarige coureur uiterlijk in 2025 op de grid zal staan. "Uiterlijk 2025 zal hij hoe dan ook in een Formule 1-auto zitten", zo sprak Marko klare taal tegenover de Kleine Zeitung. ""Hij is een taaie racer en een van de sterkste coureurs ooit in een duel." Het feit dat Marko nu al een coureur bevestigd voor een plekje in de auto over twee jaar, doet vermoeden dat er op de achtergrond al een akkoord is gesloten. Red Bull-teambaas Horner doet echter voorkomen alsof het nog alle kanten op kan met de toekomst van Lawson.

Horner ontkracht Lawson-geruchten 2025-stoeltje: "Er zijn geen garanties in het leven"Lees meer

Horner spreekt Marko tegen: geen garanties voor 2025

Als Horner bij Sky Sports geconfronteerd wordt met de mogelijke deal die Red Bull met Lawson zou hebben gesloten, zegt hij dat er "geen garanties zijn in het leven." Wel erkent Horner dat de jonge coureur indruk heeft gemaakt en dat hij een optie is voor de toekomst. "Hij is zeker een kandidaat voor 2025", aldus de teambaas. Of er nu wel of geen deal is gesloten met Lawson, blijft onduidelijk, maar zeker is wel dat Red Bull niet makkelijk meer om de Nieuw-Zeelander heen kan.