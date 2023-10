Vincent Bruins

Donderdag 5 oktober 2023 16:31 - Laatste update: 18:15

Liam Lawson zal in 2025 of misschien zelfs eerder al een fulltime zitje in de Formule 1 krijgen. Althans, als het aan Helmut Marko ligt. Dat legt de hoofadviseur van Red Bull uit tegenover de Oostenrijkse media.

Lawson valt momenteel bij Scuderia AlphaTauri, het B-team van Red Bull, in voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. Hij werd dertiende in de knotsgekke Dutch Grand Prix, twee posities voor teamgenoot Yuki Tsunoda. Lawson werd in Italië indrukwekkend als elfde geklasseerd, terwijl Tsunoda überhaupt niet kon deelnemen, vanwege een opgeblazen motor in de opwarmronde. Lawson verdiende vervolgens het beste resultaat van AlphaTauri dit seizoen met de negende stek in Singapore. Tsunoda viel wederom uit na contact met Sergio Pérez. Lawson liep in Japan de punten op één positie mis, maar hij finishte wel weer voor Tsunoda die zijn thuisrace reed. De verwachting is dat Ricciardo weer instapt vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten. Lawson zal dan weer de reservecoureur van de twee Red Bull-teams zijn. Samen met Ricciardo zou Lawson de voornaamste kandidaat zijn om Sergio Pérez te vervangen, als de Mexicaan geen contractverlenging krijgt.

Een van de sterkste coureurs ooit

"Lawson heeft zeker het potentieel om een GP-winnaar te worden," vertelde Marko tegenover de Kleine Zeitung. "Hij heeft alle taken tot nu toe meesterlijk onder de knie onder de moeilijkste omstandigheden. Hij werd in de ware zin van het woord in de koude regen gegooid." Lawson maakte onverwachts zijn debuut in de regenachtige wedstrijd op Circuit Zandvoort na slechts één vrije training. "Hij is een taaie racer en een van de sterkste coureurs ooit in een duel. Met de rol als reservecoureur zal hij volgend jaar een grote opgave hebben. Uiterlijk 2025 zal hij hoe dan ook in een Formule 1-auto zitten." Volgens de hoofdadviseur zou Lawson dus zelfs nog eerder een vast stoeltje kunnen verdienen, wellicht middenin het seizoen van 2024. Of dat bij Red Bull Racing of bij Scuderia AlphaTauri zal zijn, is nog onduidelijk.