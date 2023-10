Remy Ramjiawan

Donderdag 5 oktober 2023 15:46

Aan de vooravond van het Grand Prix-weekend in Qatar blikt Red Bull-adviseur Helmut Marko vooruit op de derde wereldtitel die Max Verstappen eigenlijk niet meer kan ontlopen. De tachtigjarige Oostenrijker vindt dat de Nederlander hem 'keer op keer' blijft verbazen en stelt dat zijn teamgenoten het altijd lastig zullen hebben.

De beloning van het 2023-seizoen kan aankomend weekend voor Verstappen komen. De Nederlander heeft slechts drie punten nodig om de titel naar zich toe te trekken. De laatste keer dat de sport in Qatar was, was in 2021. "Ik denk dat het belangrijkste ten opzichte van de race van twee jaar geleden is dat de temperaturen daar dit jaar zo ongelooflijk hoog zijn, het is 's avonds nog steeds 37 graden. Maar het zag er erg goed uit op de simulator", zo blikt de Oostenrijker bij Kronen Zeitung vooruit op de race in Qatar.

Geweldige ontwikkeling

Volgens Marko wil Verstappen direct de koe bij de horens vatten en de titel op zaterdag, tijdens de Sprintrace, veiligstellen. "Hij wil duidelijk de beslissing op zaterdag en de kansen zijn erg goed. Vooral omdat de zesde plaats genoeg is als Sergio Pérez wint." In 2023 heeft Verstappen er weer een schepje bovenop gedaan, door extreem consistent te rijden. Het leverde hem tien zeges op rij op. "Als persoon heeft hij een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Hij vierde zaterdag pas zijn 26e verjaardag en heeft een duidelijke persoonlijkheid. Als coureur verrast hij ons keer op keer. Met kwalificatierondes die je niet voor mogelijk zou houden. Er zijn geen grenzen aan zijn verwachtingen, de toekomst ziet er rooskleurig uit", zo prijst Marko zijn coureur.

'Teamgenoten gaan ten onder'

Dit jaar is er geen titelstrijd geweest, hoewel Pérez over hetzelfde materiaal beschikt. Volgens Marko laat Verstappen daar nu precies het verschil zien. "[Ayrton] Senna's teamgenoten gingen ook allemaal ten onder, Gerhard Berger kan je daar het één en ander over vertellen. Maar hij zocht uitdagingen. Max is een andere zaak in zijn complexiteit. Ik kan alleen maar denken aan oudere mannen zoals [Fernando] Alonso of [Lewis] Hamilton die zich naast hem staande zouden kunnen houden."

Kampioenschapsfeestje

Er is al veel gezegd over de plek waar Verstappen dit weekend zijn derde titel kan gaan pakken en volgens Marko zit het met de alcoholische versnaperingen ook wel goed, zelfs in Qatar. "In het hotel was er vorige keer tenminste bier en whisky. Tegen afschuwelijke prijzen, maar het zal het wel waard zijn."