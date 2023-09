Jeen Grievink

Maandag 25 september 2023 11:35 - Laatste update: 11:54

Liam Lawson keert volgend seizoen 'gewoon' weer terug in zijn rol als test- en reservecoureur voor zowel AlphaTauri als Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander zag hoe AlphaTauri ervoor koos om Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo te behouden als vaste coureurs voor 2024. Maar de geruchten gaan dat Lawson dit niet zomaar geaccepteerd heeft. Achter de schermen zou er een deal gemaakt zijn.

AlphaTauri begon het seizoen met Yuki Tsunoda en Nyck de Vries, maar laatstgenoemde hield het niet lang vol. Nog voor de zomerstop moest hij zijn koffers pakken en werd de Nederlander vervangen door Ricciardo, die hiermee zijn comeback op de grid maakte. De Honeybadger heeft zich echter nog niet echt kunnen laten zien, want sinds het raceweekend in Zandvoort staat hij aan de kant met een blessure. Lawson mocht sindsdien de honneurs waarnemen en dat doet hij met veel bravoure. De 21-jarige rijdt de pannen van het dak en zadelde Red Bull op met een zogenoemd luxeprobleem richting 2024 en verder.

Red Bull stelt Lawson teleur voor 2024

Red Bull had een moeilijke beslissing te maken voor de toekomst. Er bestaat namelijk veel onzekerheid rondom de verschillende stoeltjes. Eigenlijk is alleen van Max Verstappen zeker dat hij de komende jaren nog zit waar hij zit. De overige coureurs weten nog niet waar hun toekomst ligt. Om iets van die onzekerheid weg te nemen, besloot Red Bull in Japan aan te kondigen dat het in 2024 doorgaat met Tsunoda en Ricciardo als vaste coureurs voor AlphaTauri. Een domper voor Lawson, die uitstekend presteerde als stand-in van Ricciardo. De Nieuw-Zeelander zal volgend seizoen terugkeren in zijn oude rol als test- en reservecoureur voor de Red Bull-familie. Er zou hem - in ruil voor deze toezegging - echter wel een stoeltje zijn beloofd voor 2025, zo klinkt het in de paddock.

'Red Bull belooft Lawson F1-stoeltje in 2025

Onder meer LastWordsOnSports meldt dat Lawson niet zomaar akkoord is gegaan met wederom een reserverol in 2024. In ruil voor deze toezegging - en dus het aanblijven binnen de Red Bull-familie - is de 21-jarige coureur een vast stoeltje voor 2025 beloofd, zo gaan de geruchten in de paddock. Of dit bij AlphaTauri of Red Bull gaat zijn, hangt van meerdere factoren af. Ricciardo en Sergio Pérez lijken hier een cruciale rol in te gaan spelen.

Ingewikkelde stoelendans Red Bull-teams

De potentiële stoelendans binnen de twee teams van Red Bull is op z'n zachtst gezegd ingewikkeld. Enkel over de positie van Verstappen bestaat geen twijfel. De overige stoeltjes zijn, zeker na 2024, één groot vraagteken. Honda trekt in de nabije toekomst als motorpartner richting Aston Martin en de geruchten gaan dat zij graag Yuki Tsunoda zouden willen meenemen.

Het aanblijven van Ricciardo hangt af van zijn prestaties. En als hij wél aan de verwachtingen voldoet, is het de vraag of hij voor AlphaTauri blijft rijden of dat hij de overstap gaat maken richting Red Bull Racing. Of daar überhaupt een stoeltje vrijkomt, hangt weer af van Pérez, die in ieder geval nog tot medio 2024 een contract heeft.

Het lijkt er echter op dat Red Bull met haar recent gemaakte keuzes wel voorsorteert op een naderend vertrek van de Mexicaan. Door Ricciardo - en nu dus ook Lawson - achter de hand te houden, hoopt het team uit Milton Keynes straks te kunnen kiezen uit twee waardige vervangers.