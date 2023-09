Brian Van Hinthum

Donderdag 28 september 2023 15:05

Tijdens het afgelopen raceweekend in Japan ontstonden er de nodige vraagtekens na de bekendmaking van het AlphaTauri-team van volgend seizoen. Liam Lawson is de grote ontbrekende coureur, waarna er in de paddock werd gefluisterd dat hem een zitje voor 2025 is beloofd. Christian Horner weet echter niets van die geruchten.

Richting het volgende seizoen waren er nog drie plekken te vergeven op de grid, waarbij er toch vooral vraagtekens hingen rondom de toekomst van AlphaTauri. Lawson heeft de kans gekregen om vanaf Zandvoort in te stappen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo en de Nieuw-Zeelander heeft voorlopig laten zien dat hij een uitstekende coureur is. Tijdens de Grand Prix van Singapore - op één van de lastigste circuits van het jaar - pakte Lawson zelfs een uitstekende negende plek en daarmee werd de roep om hem voor volgend seizoen alsmaar groter. AlphaTauri trekt echter het eigen plan en kiest weer voor Tsunoda en Ricciardo.

Geheimzinnige deal

De keuze zorgde voor een hoop verbazing in en buiten de paddock, daar de beslissing betekent dat de getalenteerde Lawson in 2024 geen meters in de Formule 1 gaat maken. In plaats van een rol in de hoofdmacht van Red Bull of AlphaTauri, moet de Nieuw-Zeelander het gaan doen met zijn oude rol als test- en reservecoureur. Uit geruchten vanuit de paddock kwam in Japan echter ook naar voren dat deze constructie zo met Lawson afgesproken is en hij in ruil voor een jaar aan de zijlijn sowieso een stoeltje op de grid voor 2025 toegezegd heeft gekregen.

Horner ontkent geruchten

In een uitgebreid interview van Horner met Sky Sports wordt de toekomst van Red Bull en AlphaTauri besproken en komt dus ook de vermeende 'geheime deal' op tafel. Horner ontkent stellig. "Er zijn geen garanties in het leven", klinkt het stellig over de vermeende beloftes. "Hij heeft het goed gedaan en heeft zeker indruk op ons gewekt. Hij heeft precies gedaan wat we van hem mochten vragen met het pakken van de kans tijdens Daniel's absentie, waarmee hij zijn kwaliteiten heeft getoond. Dat heeft de hoofden doen opkijken en brengt hem veel goeds. We blijven hem ontwikkelen wanneer hij teruggaat naar zijn rol als test- en reservecoureur. Hij is zeker een kandidaat voor 2025", besluit hij.