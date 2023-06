'Ferrari gebruikte filmdag om Red Bull-vloer te testen'

Jordy Stuivenberg

Woensdag 28 juni 2023 17:36

Ferrari heeft naar verluidt een filmdag ingezet om nieuwe updates te proberen in de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk. Zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc kwam in actie op de Ferrari-testbaan in Fiorano.

Ferrari zou onder andere werken aan een vloer die lijkt op de vloer van Red Bull Racing. Daarnaast hebben de Italianen een nieuwe voorvleugel op de planning staan. Dinsdagochtend mocht Sainz als eerste de vleugel proberen, terwijl Leclerc 's middags de baan op ging met een nieuwe vloer onder de SF-23, zo meldt Formu1a.uno.

De nieuwe vloer zou vooral aan de voorkant meer lijken op de varianten die Red Bull en Aston Martin gebruiken. Daarmee lijkt het team toch te beseffen dat het zijn eigen filosofie deels overboord moet gooien om de aansluiting bij de top niet te verliezen. Het is onduidelijk of Ferrari veel aan de veredelde test heeft gehad, want veel kilometers mochten de rijders niet maken.

Elk team mag twee filmdagen per seizoen inplannen. In het geval van Ferrari was dit de tweede dag en die hebben ze dus onder andere gebruikt om nieuwe onderdelen te testen. Per dag mag een team niet meer dan 100 kilometer afleggen, verdeeld over twee coureurs blijft er dan dus slechts 50 kilometer per persoon over.